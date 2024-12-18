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FP сообщил о стремлении Запада успеть изъять активы РФ до инаугурации Трампа

FP: Запад стремится успеть изъять российские активы до инаугурации Трампа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Запад стремится успеть изъять российские замороженные активы до инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом 18 декабря сообщил журнал Foreign Policy.

«За несколько недель до того, как Трамп снова займет место в Белом доме, разворачиваются активные действия по изъятию всех замороженных зарубежных активов России и использованию этих $300 млрд для помощи Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что это происходит из-за того, что новая американская администрация настроена враждебно по отношению к дальнейшей поддержке Украины. Кроме того, под угрозой находится финансовая и военная помощь со стороны Запада.

По словам профессора Гарвардской школы права Лоуренса Трайба, «сейчас действительно самое время» задействовать более $300 млрд основного долга в замороженных резервах Центробанка РФ и выплатить Украине.

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Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Евросоюз (ЕС) оценивает юридические и финансовые последствия конфискации активов Центрального банка (ЦБ) РФ для помощи Украине. Отмечается, что ряд государств, среди которых ФРГ, Бельгия и Люксембург, обеспокоены идеей конфискации.

До этого, 11 декабря, новая глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что сомневается в остатке российских активов, которые были заморожены Западом.

Тогда же газета The New York Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп может разморозить заблокированные российские активы, а также сократить помощь Украине. При этом уточняется, что отмена санкций против РФ не повлияет на европейскую часть одобренного кредита в $20 млрд.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки» (G7), ЕС и Австралия заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

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