Кандидаты на вылет: автодилеры начали отказываться от китайских марок

В России сократилось количество дилеров китайских марок Skywell, Livan и Kaiyi. Эксперты считают, что после повышения утильсбора с 1 января 2025 года некоторые марки могут покинуть российский рынок. Оставшиеся будут оптимизировать модельный ряд и выводить свою продукцию под новыми брендами. Подробности — в материале «Известий».

От них отказываются дилеры

С конца прошлого года в России отмечается постепенный отказ от китайских брендов с малым объемом продаж, отмечают в аналитическом агентстве «Автостат». Некоторые дилерские центры успели сменить вывески по два раза, рассказал на конференции Autostat Analytic Day генеральный директор агентства Сергей Целиков. Позже в «Автостате» пояснили «Известиям», что пока это явление не носит массовый характер. По итогам III квартала у Kaiyi и Livan стало соответственно на девять и пять дилерских контрактов меньше.

В столичной компании «Деалон» рассказали, что салон Skywell закрылся в начале декабря и в наличии автомобилей не осталось. В санкт-петербургской «Карс Фэмили» сообщили, что больше не занимаются этим брендом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Автомобили закончились. Представительство не знает, что будет делать на Новый год», — сказал корреспонденту «Известий» сотрудник другого дилерского центра Skywell в Санкт-Петербурге. В других городах России, где представлена марка, в наличии осталось некоторое количество автомобилей, но 2022 и 2023 годов выпуска. Машины 2024 года в Россию не поставлялись, говорят опрошенные «Известиями» дилеры. В представительстве Skywell на вопросы «Известий» на момент сдачи материала не ответили.

Факторы давления на рынок

После очередной индексации утильсбора с 1 января 2025 года эксперты и игроки рынка прогнозируют сокращение количества брендов на российском рынке. Помимо таких уже существующих факторов, как кредитная ставка и утилизационный сбор, на подходе еще как минимум две инициативы, которые дополнительно могут сильно ограничить импорт автомобилей, отметил операционный директор Geely Russia Валерий Тараканов.

— Это будут очень серьезные рычаги. Это может быть введение системы идентификации транспортных средств. Это может быть пересмотр определения, что такое транспортное средство. Это может повлиять не в целом на объем рынка, но радикально изменить его структуру. Меньше импорта, больше производства в России, — отметил Тараканов.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Низкие продажи, малый доход, переизбыток моделей

Среди кандидатов «на вылет» эксперты и игроки рынка также назвали Haima, SWM, Oting, Forthing, Venucia и Foton.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов видит главную причину ухода в низкой доходности дилеров.

— У некоторых брендов может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности, это Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды, — сказал Иванов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сдерживающим фактором для развития китайских марок с минимальной клиентской базой является переизбыток однотипных моделей на рынке, считает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Так, по данным «Автостата», с массовым приходом китайских брендов и прекращением поставок японских, европейских и южно-корейских авто, изменилась структура рынка: доля SUV выросла с 51% в 2021 году до 68% в 2024-м.

Под давлением в текущей ситуации окажутся небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. машин, считает гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

В зоне риска

По данным «Автостат-инфо», за истекшие 11 месяцев Kaiyi продала 7326 машин, что на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Львиная доля приходится на седан E5, популярный в такси — 5591 машина. Кроссоверы X3 и X7 продаются слабо. Livan продал 3510 машин, в основном это самый дешевый кроссовер X3 Pro.

Итальяно-китайская марка SWM, которую, как и Kaiyi, собирают на калининградском «Автоторе» продала всего 1320 машин, главным образом кроссоверов G01F. Forthing, который также заключил сборочный контракт с «Автотором», за 11 месяцев реализовал всего 465 автомобилей. В пресс-службе «Автотора» на запрос «Известий» о возможном прекращении производства непопулярных марок на момент подготовки материала не ответили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

В группе риска и британо-китайский бренд MG, даже несмотря на то, что довольно большой модельный ряд в России представляют сразу две компании. За 11 месяцев встали на учет 443 машины MG. В основном это модель MG5, а на втором месте по популярности — дорогой электрический родстер Cyberster.

«Oting Паладин» (в статистике «Автостат-инфо» он проходит также как DongFeng Paladin) с января по ноябрь разошелся тиражом в 600 c небольшим штук. Продажи Skywell составили всего 202 машины. За последний месяц осени дилеры бренда реализовали всего восемь кроссоверов, в некоторых регионах, например, в Сибирском и Уральском федеральных округах, в прошлом месяце не было зарегистрировано ни одной машины. Haima продала всего 54 автомобиля, Venucia — 32. VGV реализовала 132 машины, но продажи кроссоверов белорусской сборки стартовали только в сентябре и марка еще не набрала обороты.

Владельцы автомобилей, в случае ухода с рынка их производителей, могут остаться без поддержки, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— Возможна какая-то поддержка в виде заказа запчастей из-за рубежа. Централизованных складов запчастей до сих пор нет у многих марок. Дилеры здесь не самая главная история, хотя у них могут быть программное обеспечение и технологии ремонта. Если машин было продано немного, то мало кто из сторонних игроков будет осваивать этот софт и технологии, — считает Шапарин.

Одни уйдут, другие придут

Присутствие на российском рынке зависит не от объема продаж, а от политики компании, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Электромобили Ora идут в пакете всего модельного ряда Great Wall, который чувствует себя в России прекрасно и может раскидывать риски, нагрузку и операционные расходы на весь модельный ряд. Он может «тянуть» электромобили и дальше. Skywell продает мало и это кандидат на вылет. Также зависит от того, какую поддержку компания получает от Китая либо со стороны правительства, регионов. Многим списывают все убытки. Есть компании, которые производят 50 тыс. автомобилей в год в Китае. Им на санкции плевать, они пытаются экспортировать машины в ближайшую страну. Они не думают о Британии или Америке. Если продадут у нас 5 тыс. машин, для них это просто победа будет. Я не исключаю, что у нас появятся новые бренды. Кто-то будет уходить, а кто-то приходить, — отметил Кадаков.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ранее о скором выходе на российский рынок заявлял южно-корейский производитель KGM, бывший SsangYong, а также иранский IKCO.

Обещают остаться

Впрочем, даже несмотря на не самые высокие объемы продаж, автобренды официально не объявляют об уходе с российского рынка. Более того, о планах развития модельного ряда в нашей стране в следующем году заявляли Oting, FAW и BAIC, а JAC планирует собирать автомобили в России совместно с Sollers.

— Мы продолжим развивать бренды Dongfeng/DFSK на российском рынке. Наша дилерская сеть составляет 77 предприятий и продолжает расти. Недавно мы открыли новый склад запасных частей в подмосковном Томилино, вдобавок к уже существующему. Мы также работаем над улучшением сервисного обслуживания и поддержки клиентов для обеспечения лучшего опыта эксплуатации наших автомобилей, — рассказали «Известиям» в пресс-службе российского дистрибьютора DongFeng Motor.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай опроверг возможный уход марки Livan c российского рынка.

— В портфеле группы компаний «Рольф» никогда не было бренда Livan. И мы не согласны с оценкой работы бренда, с которым нет опыта взаимодействия. Что касается комментария о нашем возможном уходе с российского рынка, то мы с уверенностью смотрим в будущее в России. Наша основная цель сейчас — доходность дилеров, и наша стратегия на будущий год опирается именно на нее. Да, наши продажи сейчас невелики, но поддержка штаб-квартиры и партнеров, надежность и качество наших автомобилей дают нам возможность уверенно стоять на ногах и стремиться к устойчивому развитию, — отметил он.

В пресс-службе компании Ixen Motors исключили возможность ухода марок Forthing и Venucia с рынка России и рассказали о планах продать в 2025 году 10 тыс. Forthing T5 EVO с полным приводом и увеличить количество дилеров до шестидесяти.

— За этот год мы достигли нескольких стратегических целей по развитию продукции этих брендов. В частности, три модели Forthing начали собирать в России с рядом важных адаптаций. Это позволило улучшить конкурентные свойства нашей продукции за русификации мультимедийной системы, расширения пакета теплых опций и усиленной подвески, — отметил представитель компании.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Даже марка Jidu, в настоящее время испытывающая серьезные финансовые трудности, всё еще планирует присутствовать на российском рынке, сообщает «Газета.ру». В компании «БорисХоф», представляющей китайский электромобильный бренд, заявили о сохранении первоначальных планов по запуску и развитию бренда в России.

«Будут выпадать низкомаржинальные машины»

Некоторые компании будут пересматривать модельную линейку, считают эксперты.

— Я думаю, что скорее всего под нож попадут модели, которые оказались не очень понятными и при этом дорогими, — отметил Максим Кадаков.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто отметил, что самая серьезная конкуренция сложилась в сегменте от двух до четырех миллионов рублей.

— Там очень много «китайцев» и все одинаковые. Оттуда будут выпадать низкомаржинальные машины. С таким уровнем утильсбора они стоят очень дорого. Поэтому их надо каким-то образом собирать в России или уходить, потому что на такой машине ничего не заработаешь, — рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пока о пересмотре модельного ряда заявил только Changan. Речь идет о кроссоверах CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. При этом кроссоверы CS75 Plus и CS95 заменят аналогичными, но более новыми моделями. Кросс-купе CS85 Plus уходит с российского рынка в связи с окончанием жизненного цикла модели. Еще одно изменение связано с переименованием модели CS55 Plus в Uni-S в связи с отделением моделей серии в отдельную линейку. Создание новых брендов становится трендом среди представленных в России автопроизводителей. Таким образом компании стремятся избежать возможных санкций.

«Искусственный» ажиотаж и гибриды

Доля «искусственных» брендов, которые создают как российские производители (Xcite, Amberauto), так и китайские (Knewstar), будет расти, считают в «Автостате». Разнообразие брендов и моделей, поставляемых по альтернативным каналам, наоборот, сократится.

— В прошлом году почти 40% автомобилей завозили по альтернативному импорту. В этом году за счет «утиля» всё задушили до 23%. Я думаю, что и дальше задушат, может быть, процентов 15–20 останется альтернативы. Остальное с такими затратами крайне тяжело завозить, — отметил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

По его словам, растет популярность гибридов. Если в прошлом году электромобилей продавали больше, чем гибридов, то сейчас уже в два раза больше, чем «электричек», а в следующем году он прогнозирует разницу в 4–5 раз.

Фото: РИА Новости

Статистика показывает, что россияне разлюбили электромобили Tesla и полюбили китайские электромобили и гибриды. За 11 месяцев на учет встало всего 639 Tesla, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

— У нас есть небольшой пласт инноваторов, которые пробуют самые новые технологии. Tesla уже давно не является новой технологией, — считает Антон Шапарин.

Для сравнения, за тот же период китайские электрокары Zeekr разошлись в количестве 7272 штук, а гибриды Lixiang — в количестве 21 242 штук. В 2024 году россияне приобрели 150 электромобилей Xiaomi и 152 гипервнедорожника YangWang U8. Все машины поставляются альтернативным импортом, который постепенно будет снижаться.

— У нас в стране каким-то образом присутствуют девяносто марок, включая все суббренды, у которых продажи составляют менее одной десятой доли рынка. Всё, что меньше одной десятой доли, в зоне риска. Речь идет первую очередь о машинах, которые приходят сюда по параллельному импорту. В списке этих марок всё очень странно, и это всё может уйти, — считает Игорь Моржаретто.