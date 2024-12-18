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Changan объяснила уход трех кроссоверов с рынка России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Компания Changan подтвердила, что прекратила поставки в Россию трех кроссоверов: CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Об этом 18 декабря со ссылкой на пресс-службу марки сообщает «Российская газета». В компании рассказали, что изменения связаны с адаптацией марки к требованиям российского рынка.

Так, кроссовер CS75 Plus был заменен аналогичной моделью следующего поколения. Место CS95 также заняла обновленная версия кроссовера. При этом кросс-купе CS85 Plus выведено из модельного ряда бренда в связи с окончанием жизненного цикла этой модели на глобальном уровне, объяснили в Changan.

Кроме того, еще одно изменение связано с переименованием модели CS55 Plus переименована в Uni-S в связи с отделением моделей серии в отдельную линейку, отметили в компании.

В одной берлоге: автопроизводителям становится тесно в России
Эксперты ожидают сокращения моделей и уход некоторых брендов в 2025 году

Ранее в этот день сообщалось, что в России начали закрываться дилерские центры китайской марки Skywell. Так, в Санкт-Петербурге автосалоны моделями этой марки больше не занимаются.

Также в среду директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в 2025 году с российского рынка могут уйти некоторые китайские автомобильные бренды, к примеру Livan, Kaiyi, SWM и Foton.

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