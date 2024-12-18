Дилеры автобренда Skywell начали закрываться в России

В России начали закрываться дилерские центры китайской марки Skywell. Так, в Санкт-Петербурге автосалоны моделями этой марки больше не занимаются. Об этом «Известиям» 18 декабря рассказали опрошенные представители дилеров.

«Автомобили закончились. Представительство не знает, что будет делать на Новый год», — сказал корреспонденту «Известий» сотрудник дилерского центра Skywell в Санкт-Петербурге.

В других городах России, где представлена марка Skywell, в наличии осталось небольшое количество автомобилей 2022 и 2023 годов выпуска. Согласно данным с официального сайта бренда, машин Skywell в наличии нет в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Рязани и Калининграде. По состоянию на 19 декабря, согласно официальному сайту, в Тюмени в наличии девять автомобилей. В Иваново и Перми суммарно осталось три автомобиля, в Москве — четыре.

По данным «Известий», за 11 месяцев 2024 года в России было реализовано 202 автомобиля марки Skywell. По сравнению с прошлым годом продажи упали на 61,9%.

Автобренд Skywell дебютировал в России в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5. В середине 2023 года стартовали продажи гибридного паркетника HT-i.

Ранее в этот день директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в 2025 году с российского рынка могут уйти некоторые китайские автомобильные бренды, к примеру Livan, Kaiyi, SWM и Foton.