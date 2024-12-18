Усилитель рубля: выдачи автокредитов выросли на 70% за год

С начала года банки выдали на 70% больше автозаймов, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом «Известиям» сообщили в Объединенном кредитном бюро, тренд подтвердили участники рынка. Этот сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года. Люди берут ссуды на машину несмотря на то, что их полная стоимость в среднем достигает 24%, а за пять лет человек переплатит почти вдвое. Спрос в этом году был ажиотажным, потому что покупатели опасались увеличения ключевой и удорожания утильсбора, который закладывается в стоимость авто. Что будет с рынком и ценами на машины в 2025-м — в материале «Известий».

Автокредиты в 2024 году

С начала года банки выдали 1,3 млн автокредитов на 1,85 трлн рублей — это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023-го, следует из данных ОКБ (исследование есть у «Известий»). С января по ноябрь 2023 года было оформлено почти 760 тыс. автозаймов на 1,09 трлн рублей.

С января по сентябрь 2024-го этот сегмент рос быстрее остальных видов кредитования, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Но в последние два месяца выдачи займов на авто стали замедляться. Если в сентябре объем оформления таких кредитов составлял 226 млрд рублей, то в ноябре он упал до 83 млрд рублей, уточнили в ОКБ.

Тенденцию подтверждают в банках. ВТБ отмечает двукратный рост выдач автокредитов за январь–ноябрь по сравнению с 2023 годом, в ОТП Банке они увеличились в 3,8 раза, а в «Росбанк Авто» — на 40%. При этом представители всех организаций сообщили о заметном охлаждении спроса в последние месяцы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но всё равно автокредитование может оказаться единственным из крупнейших розничных сегментов, который покажет рост по итогам года, полагает экономист Андрей Бархота.

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) на авто в ноябре составил 23,8%, следует из данных ОКБ. В том же месяце средний чек по такой ссуде составил 1,36 млн рублей, а срок — пять лет и семь месяцев. Значит, переплата по такому автокредиту составит в среднем 81% — она будет близка к двукратной.

Больше половины всех автокредитов россияне берут на новые машины, уточнили в ОКБ. Чаще всего люди покупают китайские бренды — большинство новых Omoda, Chery, Geely, Haval и Changan приобретаются в кредит, рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Как будет расти утильсбор в 2025-м

Стремительный рост рынка автокредитования в 2024-м связан с повышенной активностью клиентов в первой половине года, отметили в пресс-службе ВТБ.

В это время увеличилось предложение новых авто от дилеров благодаря росту внутреннего производства и поставок из Китая — в результате россияне реализовали отложенный спрос, уточнил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Потребители решили не откладывать покупку автомобиля, потому что все ожидали повышения ключевой ставки (с начала года она уже увеличилась на 5 п.п., до 21%), пояснил представитель «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик. Помимо того, россияне опасались разгона цен на авто из-за повышения утильсбора.

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Утилизационный сбор платят импортеры за каждое произведенное или ввезенное в РФ авто. Собранные средства направляются отечественным производителям в виде субсидий, размер которых примерно равен сбору. С 1 октября показатель вырос сразу на 70–85% в зависимости от параметров авто, например объема двигателя. С 2025-го он будет ежегодно индексироваться на 10–20%.

— Эта мера призвана остановить рост рыночной доли китайских авто и поддержать отечественные марки. На деле же дорожает и то и другое, — считает Андрей Бархота.

Введение утильсбора снизило доступность импортных авто, охватив две трети рынка, уточнил эксперт. При этом в целом пока и отечественные производители не готовы наращивать объемы предложения до такого уровня, который покроет потребности российского потребителя, полагает Евгений Миронюк из «БКС Мир инвестиций».

Как ЦБ ужесточит выдачи автокредитов

Динамичный рост автокредитования способствует разгону цен в стране, поэтому ЦБ пришлось отреагировать, отметил представитель ОТП Банка Андрей Залиш. Еще с 1 июля регулятор ввел надбавки к риск-весу по таким ссудам для заемщиков, которые направляют на выплаты по долгам более 50% своих доходов. Из-за этого участникам рынка приходится направлять на эти автокредиты больше резервов, что делает их менее выгодными, пояснил Вячеслав Якубчик из «Росбанк Авто». В итоге база потенциальных заемщиков снижается, а вместе с тем замедляются и выдачи.

Также во втором полугодии регулятор ограничил предельную ПСК по ссудам на машины, напомнил Андрей Залиш. Из-за этого банки не могут установить процентную ставку выше определенного уровня. С 15 ноября предельные значения ПСК составляют 28,6% и 32,5% для машин с пробегом ниже и выше 1 тыс. км соответственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Помимо того, в 2025 году ЦБ планирует ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ) для автокредитов — такие меры уже действуют в отношении потребительских ссуд. Они ограничивают выдачи высокорискованным заемщикам (у которых на погашение ссуд уходит большая часть доходов). Если это произойдет, сектор автокредитования окажется под еще большим давлением, уточнил Вячеслав Якубчик.

При этом стоимость фондирования для финансовых организаций увеличивается — вклады обходятся всё дороже из-за высоких ставок, которые могут достигать 24–25%. Из-за этого игроки начали приостанавливать выдачи автокредитов — например, в этом году это сделал Экспобанк, напомнил Вячеслав Якубчик.

Если с начала 2025-го ограничение на ПСК для новых авто не снимут, а ключевая вырастет (по консенсус-прогнозу «Известий» ее увеличат до 23% в декабре), выдача ссуд на машины станет еще менее рентабельной, уточнил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. В таком случае за 2025 год сегмент может рухнуть более чем на 30%.

Что будет с ценами на авто в 2025 году

— В 2025 году мы ждем дальнейшего сокращения автокредитования, — говорят в пресс-службе ВТБ.

Из-за высокой ключевой ставки условия будут жесткими и в следующем году, отметили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Количество одобрений ссуд будет снижаться, а заемщикам с высокой долговой нагрузкой станет еще тяжелее их оформить из-за действия лимитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Давление на капитал банков усилится — им придется повышать эффективность бизнеса и отказываться от низкомаржинальных и высокорисковых продуктов — например, с низким первым взносом, уточнили в ОТП Банке. Все эти факторы могут привести к снижению рынка в следующем году на 13%.

— Переход к восстановлению объема выдач может начаться ближе к 2026 году, — отметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

В 2025 году рынок автокредитования может столкнуться со стагфляцией — ситуацией, когда спад производства сочетается с ростом цен, заключил Андрей Бархота. Он пояснил: из-за утильсбора в РФ будет поступать меньше новых автомобилей, низкий спрос и высокая долговая нагрузка на российских производителей замедлят выпуск на отечественных заводах — при этом цены продолжат расти, пусть и медленнее.