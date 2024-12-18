Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в Риге

Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в Риге, рассказала 18 декабря его сестра Лелде Жандецка.

«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге», — написала она в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

По словам женщины, более точная информация станет известна, когда тело спортсмена будет отправлено в Латвию.

Она поблагодарила всех сочувствующих людей, а также тех, кто предложил помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах.

В свою очередь друг Тиммы Гатис Лининьш от имени матери погибшего объявил на своей странице о сборе средств на транспортировку тела спортсмена на родину и его захоронение. По его информации, в настоящий момент необходимая для этого сумма собрана.

17 декабря стало известно, что Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой в Москве, напоминает «Газета.Ru». Сообщалось, что на его телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона.

Позже Седокова опубликовала комментарий о смерти своего бывшего мужа, заявив, что в последние годы «жила в аду». Она также призвала общественность не писать о случившемся, отметив, что воспитывает маленького ребенка, который ничего не должен знать. Также некоторые СМИ сообщали, что Седокова, по неподтвержденным данным, попала в больницу с нервным срывом.