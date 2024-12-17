Янис Тимма, баскетболист. Биография

Янис Тимма родился в 1992 году в латвийском городе Краслава. Он с детства увлекался спортом, играл в футбол, хоккей и выступал на школьных соревнованиях. Баскетболом мальчик заинтересовался благодаря отцу, который обучал детей этой игре и работал в спортзале рядом со школой сына.

В 15 лет начинающий спортсмен переехал в столицу Латвии, чтобы заниматься баскетболом на более профессиональном уровне. Он вступил в молодежную академию «АСК Рига». Во время обучения Тимма вошел в юниорскую сборную страны, в составе которой в 2010 году получил бронзовую медаль чемпионата Европы.

В 2011 году Янис стал игроком баскетбольного клуба «Лиепаяс Лаувас», а затем перешел в «Вентспилс» — один из наиболее известных латвийских клубов. В 2013 году он привел свою команду к победе в Балтийской баскетбольной лиге. Уже в следующем сезоне спортсмен получил титул чемпиона Латвии.

После этого Тимма отправился в США, чтобы попробовать свои силы в играх Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Однако в матчах он практически не участвовал, большую часть времени оставаясь на скамье. Тогда спортсмен принял решение вернуться на родину и продолжить тренировки там.

В 2014 году баскетболист подписал контракт с рижским клубом ВЭФ. В составе этой команды Тимма принял участие в Единой лиге ВТБ, где получил бронзовую медаль и титул лучшего игрока турнира. В том же сезоне ВЭФ одержал верх на национальном чемпионате в Латвии. Талантливый молодой спортсмен привлек всеобщее внимание, и вскоре ему предложили контракт с петербургским клубом «Зенит».

За российскую команду баскетболист отыграл два довольно успешных сезона. В 2017 году он перешел в испанский клуб «Баскония», а в 2018 году стал игроком греческого «Олимпиакоса». Летом 2019 года Тимма вернулся в Россию и вступил в подмосковный клуб «Химки», в составе которого завоевал серебро чемпионата РФ.

В 2020–2021 годах из-за разногласий с новым тренером спортсмен ушел из «Химок» и вступил в казанский УНИКС. Однако Тимма не смог показать хороший результат в матчах Евролиги и лишился контракта. После этого он подписал соглашение с командой Лиги развития НБА и стал игроком клуба «Лэйклэнд Мэджик». Параллельно он продолжал выступать за национальную сборную Латвии,

Осенью 2024 года Тимма принял участие в российском турнире Media Basket в составе команды «Аликсон». Из-за этого баскетболист подвергся критике на родине, так как ранее сейм Латвии принял закон, запрещающий латвийским спортсменам выступать на соревнованиях в России и Белоруссии. Сам Янис в социальных сетях заявил, что не жалеет о своем решении, и попросил оставить в покое его семью (на тот момент он был женат на российской певице Анне Седоковой).

Янис Тимма — личная жизнь

Со своей первой супругой Саной Тимма прожил вместе почти девять лет. Их отношения начались в 2011 году, однако узаконить свой союз молодые люди решили только через пять лет. Они также воспитывали сына Кристиана. После рождения ребенка в семье начали возникать конфликты, которые в итоге и привели к расставанию.

В 2019 году в одном из московских баров спортсмен познакомился с певицей Анной Седоковой. Позднее журналисты заметили пару на отдыхе в Турции. Российскую артистку обвиняли в разрушении чужой семьи и меркантильности, так как доход Тиммы значительно превышал ее собственный. Чтобы прекратить слухи, баскетболист опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что уже полгода не живет вместе с женой, и его роман с Седоковой начался после их расставания.

В свою очередь, экс-супруга спортсмена обвинила его в изменах, а в одном из интервью пожаловалась, что Тимма выгнал ее с ребенком из дома и заблокировал все банковские счета. В ответ на это Седокова призвала не верить домыслам.

В 2020 году Тимма и Седокова поженились. Церемонию они провели тайно, чтобы избежать внимания прессы, и о радостном событии сообщили поклонникам только две недели спустя. Звездная пара прожила вместе четыре года. В отношениях супругов не всё было гладко — они нередко ссорились, несколько раз конфликты едва не приводили к разрыву. В октябре 2024 года Седокова подала на развод, и в декабре того же года супруги официально расстались.

Янис Тимма — смерть

17 декабря 2024 года Янис Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в Москве. По предварительным данным, баскетболист покончил с собой. Как сообщил источник «Известий», на телефоне спортсмена была установлена заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером телефона бывшей супруги. При этом накануне он поздравил Седокову с днем рождения в социальных сетях.

После смерти Тиммы певица опубликовала видеообращение, в котором просила подписчиков не писать о гибели бывшего мужа, чтобы защитить от этой информации ее маленького ребенка. Она также упомянула, что в последние годы «жила в аду».

Бывший тренер Тиммы в «Химках» Римас Куртинайтис в разговоре с «Известиями» назвал его смерть большой потерей для мирового баскетбола и Латвии. Он отметил, что спортсмен был хорошим игроком.