Карта спецоперации на Украине 18 декабря
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 декабря можно в материале «Известий».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР, а в результате действий подразделений Южной группировки войск взят под контроль населенный пункт Трудовое. Кроме этого подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде теробороны.
«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника», — рассказало Минобороны.
В ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 43 дрона самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19 803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 294 единицы специальной военной автомобильной техники.
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