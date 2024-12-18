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Экс-премьер Молдавии призвал восстановить транзит газа из России

Экс-премьер Молдавии Тарлев: Кишинев должен возобновить диалог с Москвой по газу
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Антироссийская политика Евросоюза и остановка транзита газа РФ через Украину привели Молдавию к энергетическому кризису. Действующее руководство республики в лице президента Майи Санду ведет страну к гуманитарной катастрофе. Таким мнением с «Известиями» 18 декабря поделился бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев.

«По нашим оценкам, Санду и ее правительство, к большому сожалению, готовят Молдову к гуманитарной катастрофе с 1 января 2025 года. Суть проста. Прекращение поступления российского газа для Приднестровского региона Молдовы не позволит вырабатывать Молдавской ГРЭС необходимую электроэнергию», — подчеркнул политик.

Так, напомнил он, МГРЭС обеспечивает электроэнергией около 70% жителей страны. Компенсировать такой объем электричества невозможно ни с помощью Румынии, ни с помощью Украины, которая сама остро нуждается в энергии.

«Такое отношение руководства Молдовы к собственным гражданам означает, что люди, национальная экономика в целом стали заложниками антироссийского курса Европейского союза, хотя все больше стран Европы выступают как за мирное урегулирование кризиса на Украине, так и за продолжение транзита российского газа в страны Европы. Понятно, что такая политика геноцида [со стороны Санду] по отношению к собственным гражданам не может пользоваться поддержкой внутри Молдовы», — резюмировал Тарлев.

Он отметил, что отношение молдаван к Санду показали результаты президентских выборов, прошедших осенью. По словам собеседника издания, даже огромные фальсификации и махинации не помогли ей победить на участках внутри страны.

«Что касается вопроса выхода из кризиса, то он очевиден. Необходимо возобновить диалог с «Газпромом» по вопросу поставки газа в Молдову. Говоря о наличии долга молдавской стороны, то эта проблема никогда не являлась камнем преткновения для нормального диалога между Кишиневом и Москвой», — заключил бывший премьер-министр.

Кто оказался под ударом из-за прекращения транзита газа через Украину. Разбор

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой газовой компании SPP сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году. Отмечалось, что самой Словакии остановка поставок обойдется более чем в €220 млн ($231 млн) на закупку и транзит газа из другого источника, а на Украине «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре».

Вице-премьер России Александр Новак 6 ноября указал на то, что европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа из РФ по территории Украины, а российская сторона готова поставлять энергоресурс. При этом из-за ненадежности Украины в этой сфере ряд государств оказался в сложном положении, отметил он.

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