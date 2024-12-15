В ГД усомнились в реакции властей Финляндии на протесты

Власти Финляндии, вероятно, не будут обращать внимание на митинги в городах в поддержку открытия границ с Россией. Об этом 15 декабря сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по международным делам Светлана Журова.

«К сожалению, думаю, что не отреагируют. Но по крайней мере есть понимание, что всё это не единогласно воспринимается позитивно, всё равно есть люди, которые пытаются выйти и сказать свою позицию», — заявила Журова в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, открытие границ с РФ — вопрос «родственных и культурных отношений», которые связывают граничащие государства. Парламентарий считает, если граждане скандинавского государства пересекают границу с РФ, то это не значит, что они не относятся благосклонно к России.

По мнению депутата Госдумы, люди в любом случае продолжают общаться, а невозможность пересечь границу, очевидно, вызывает у них недовольство.

Ранее в этот день организация русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» провела в нескольких городах страны митинги за открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между скандинавским государством и Россией.

30 ноября демонстрацию с требованием открыть границу с Россией провела организация «Свободное движение» и ряд местных неправительственных организаций (НПО). По их мнению, закрытая граница подвергает опасности людей, которые ищут убежище, а слова финских политиков о том, что открытые КПП угрожают безопасности страны, криминализируют беженцев и усиливают расизм.

Русскоязычное «Александровское общество» анонсировало свои митинги за открытие границы с Россией 29 ноября. В организации указали, что власти скандинавской страны не пытаются исправить «гуманитарное бедствие». Тогда же председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен решил подать в отставку из-за своих слов о том, что нужно открыть границу с РФ. Чиновник заговорил на эту тему на встрече с представителями «Александровского общества», и коллеги Кильюнена раскритиковали его.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен 13 ноября напомнила, что страна закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ якобы после появления угрозы миграционного кризиса. Газета Ilta-Sanomat 5 ноября сообщила, что зимой финские власти в порядке эксперимента могут открыть один пропускной пункт.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва готова работать с Хельсинки над решением этой ситуации.