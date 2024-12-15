В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией

Организация русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» провела в нескольких городах страны митинги за открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между скандинавским государством и Россией. Кадры с акции в воскресенье, 15 декабря, публикуют «Известия».

На видео демонстранты идут по улице с мегафонами и транспарантами, скандируя лозунги. На плакатах написано, например, «Откройте границу», «Свобода передвижения», «Найдено решение для товаров — найдите решение для людей». Митинги состоялись в городах Лахти, Тампере, Лаапенранта и столичном Хельсинки. «Александровское общество» проводит подобные протесты уже не в первый раз, и акции в воскресенье были посвящены тому, что с момента закрытия границ прошел год.

Важно, что все КПП для пассажиров перекрыты, но грузовое сообщение между Россией и Финляндией продолжается. Журналист Артем Пучеглазов рассказал, что одна из крупных частей товарооборота двух стран — руда, удобрения, химикаты и подобная продукция. В свою демонстрацию в этот день «Александровское общество» вынесло идею, что люди важнее удобрений.

«Я родилась в Санкт-Петербурге, у меня четыре поколения моих предков лежат на Серафимовском кладбище. <…> Я въезжала в Финляндию, в нейтральную страну. Сейчас от этого нейтралитета, по-моему, вообще не осталось ничего. Политики, по крайней мере финские, очень против Российской Федерации все настроены», — рассказала участница шествия Анна.

Она отметила, что финские чиновники настроены и против русского народа. Анна отметила, что люди требуют защиты своих прав и она хотела бы, чтобы акцию «Александровского общества» увидели не столько в России, сколько в Финляндии, а именно правительство и парламент.

Резиденты республики обращались с просьбой об открытии границ в МВД Финляндии, Еврокомиссию и Европарламент, но это не помогло.

Ранее, 30 ноября, демонстрацию с требованием открыть границу с Россией провела организация «Свободное движение» и ряд местных неправительственных организаций (НПО). По их мнению, закрытая граница подвергает опасности людей, которые ищут убежище, а слова финских политиков о том, что открытые КПП угрожают безопасности страны, криминализируют беженцев и усиливают расизм.

Русскоязычное «Александровское общество» анонсировало свои митинги за открытие границы с Россией 29 ноября. В организации указали, что власти скандинавской страны не пытаются исправить «гуманитарное бедствие». Тогда же председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен решил подать в отставку из-за своих слов о том, что нужно открыть границу с РФ. Чиновник заговорил на эту тему на встрече с представителями «Александровского общества», и коллеги Кильюнена раскритиковали его.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен 13 ноября напомнила, что страна закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ якобы после появления угрозы миграционного кризиса. Газета Ilta-Sanomat 5 ноября сообщила, что зимой финские власти в порядке эксперимента могут открыть один пропускной пункт.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва готова работать с Хельсинки над решением этой ситуации.