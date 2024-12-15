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Телеканал ABC News выплатит Трампу $15 млн для урегулирования иска о клевете

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн, чтобы урегулировать дело о защите чести и достоинства в досудебном порядке. Об этом 14 декабря сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы суда Южного округа штата Флорида.

Из документа следует, что телеканал выплатит $15 млн как благотворительный взнос в «президентский фонд и музей, который будет учрежден» истцом. Помимо этого, ответчик оплатит юридические издержки Трампа на сумму $1 млн.

В марте этого года избранный президент подал в суд на ABC News и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, который сказал в эфире, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

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Ранее, 12 мая прошлого года, Дональд Трамп обжаловал решение нью-йоркского суда, согласно которому он должен выплатить $5 млн по иску писательницы Элизабет Кэрролл.

В мае 2023 года суд в Нью-Йорке признал виновным Трампа по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.

В 2019 году Кэрролл опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Тогда она подавала соответствующий иск в суд, однако дело не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила новый иск. Трамп неоднократно отвергал обвинения в свой адрес, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.

В свою очередь, адвокат истца Роберта Каплан на заседании Манхэттенского федерального суда обратила внимание на то, что Трамп не явился в суд для дачи показаний в рамках дела. Также она указала, что ее подзащитная точно соответствовала вкусу Дональда Трампа, хотя сам бывший президент говорил, что не совершил бы с журналисткой ничего подобного, потому что она «не в его вкусе».

Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. В начале мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса.

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