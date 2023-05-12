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Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки

Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки Кэрролл
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал решение нью-йоркского суда, согласно которому он должен выплатить $5 млн по иску писательницы Элизабет Кэрролл. Такой документ был опубликован в четверг, 11 мая, в электронной базе суда по Южному округу.

«Настоящим уведомляем, что обвиняемый Дональд Джон Трамп подает жалобу в Апелляционный суд второго округа США на решение по связанному с ним делу от 11 мая 2023 года», — указано в документе.

Заявление подали адвокаты бывшего американского лидера. Апелляцию рассмотрят в суде, также расположенном в Нью-Йорке.

Явка с невинной: Трамп стал первым президентом США с уголовным обвинением
Как это отразится на его предвыборной кампании в 2024 году

Ранее, 9 мая, суд в Нью-Йорке признал виновным Трампа по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.

В 2019 году Кэрролл опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Тогда она подавала соответствующий иск в суд, однако дело не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила новый иск. Трамп неоднократно отвергал обвинения в свой адрес, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.

В свою очередь, адвокат истца Роберта Каплан на заседании Манхэттенского федерального суда обратила внимание на то, что бывший президент США не явился в суд для дачи показаний в рамках дела. Также она указала, что ее подзащитная точно соответствовала вкусу Трампа, хотя сам бывший президент говорил, что не совершил бы с журналисткой ничего подобного, потому что она «не в его вкусе».

Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. В начале мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса.

Сам экс-глава Белого дома назвал уголовное преследование и вердикт присяжных позором и продолжением «величайшей охоты на ведьм за всё время».

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