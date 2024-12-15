ВСУ за сутки 29 раз обстреляли населенные пункты в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 33 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили 14 декабря в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) по республике.

«29 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ― на горловском направлении», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

Всего украинские войска выпустили 84 единицы различных боеприпасов.

Ранее, 14 декабря, стало известно о пяти мирных жителях, пострадавших в Горловке от ударов ВСУ. Также были повреждены шесть домов, школа, территориальный центр и несколько автобусов.

В этот же день два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автомобиль в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести.

В ночь на 14 декабря представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.