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В Тбилиси перенесли зажжение огней на елке у парламента из-за акций протеста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин
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Мэрия в Тбилиси отложила зажжение огней на елке рядом со зданием парламента Грузии в связи с акциями протеста. Об этом 14 декабря сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр города Каха Каладзе.

«Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки, праздник. Это мероприятие состоится тогда, когда радикальная оппозиция прекратит перекрывать дорогу детям и даст им возможность зажечь елку», — приводит слова градоначальника грузинский телеканал 1TV.

По его словам, оппозиция заняла место детей перед елкой. Он отметил, что на улице Руставели собрались агрессивные протестующие, которые бросали стеклянные бутылки и организовали другие провокации. Каладзе добавил, что многие граждане пришли к горсовету с детьми, и отметил при этом, что власти не позволят пройти протестующим на проспект Руставели и призовут разойтись.

Боевая оппозиция: выборы президента Грузии могут усилить раскол в стране
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Мэрия Тбилиси ранее объявляла о том, что зажжение елки произойдет 14 декабря. Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение провести в день выборов президента церемонию зажжения новогодней елки перед зданием парламента, где ежедневно проходят митинги.

Тогда Каладзе извинился за выдвижение ее кандидатуры на выборах в 2018 году и добавил, что она с «ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам».

14 декабря сообщалось, что кандидат на пост президента Грузии от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов на президентских выборах.

Президентские выборы в республике прошли в этот же день. Впервые в истории Грузии за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия выборщиков. Заседание началось в 09:00 (08:00 мск) и продлилось до 14:00 (13:00 мск). Коллегия состоит из 300 человек, 211 из них — члены «Грузинской мечты».

В Грузии идут протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не будет отказываться от своих полномочий. По ее мнению, парламент нового созыва является нелегитимным, поэтому ее полномочия продолжатся после окончания срока мандата. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на это предупредил, что 29 декабря она по закону должна будет покинуть пост.

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