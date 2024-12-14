МО РФ показало кадры уничтожения пикапа с боевиками ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области группировка войск «Север» Вооруженных сил России уничтожила при помощи FPV-дрона пикап с украинскими военными. Кадры боевой работы опубликовало 14 декабря Минобороны РФ.
Уточняется, что объект был выявлен в ночное время, военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) следовала на свои позиции для проведения ротации личного состава.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикап противника», — указано в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны РФ, в результате действий российской армии цель была ликвидирована.
В этот же день военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили укрытие ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео зафиксировано точное попадание в цель.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.