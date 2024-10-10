Пожар на центральном рынке в Ногинске был полностью ликвидирован
Пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске был полностью ликвидирован. Об этом 9 октября сообщили в МЧС РФ.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ногинске», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
До этого сообщалось о ликвидации открытого горения на рынке, а также о локализации пожара на площади 3 тыс. кв. м.
О возгорании на центральном рынке на улице Декабристов в Ногинске стало известно ранее в среду, 9 октября. Отмечалось, что людей оперативно вывели, пострадавших не было.
Предварительной причиной пожара было названо неосторожное обращение с огнем. На место происшествия прибыли специалисты мобильной пожарной испытательной лаборатории, которые определят окончательную причину возгорания.