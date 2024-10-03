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Дело в крыше: почему сгорел хабаровский театр музкомедии

Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ
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В Хабаровске утром 3 октября (в 03:00 мск) сгорел краевой музыкальный театр. В результате ЧП пострадала женщина, заведено уголовное дело. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Пожар в музыкальном театре Хабаровска

Сильный пожар начался утром 3 октября (в 03:00 мск) на территории Хабаровского краевого музыкального театра комедии, площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. В ходе тушения на месте взорвались четыре баллона с газом, обрушились сцена, а затем фасад и наружная стена.

«Когда начали работать, начали взрываться баллоны, порядка 60 мини-взрывов было», — сказал пожарный корреспонденту РЕН-ТВ.

Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске. 3 октября 2024 года
Фото: ТАСС/Константин Андреев

Возгорание тушили 60 спасателей и 15 единиц техники, сообщили в МЧС РФ. Штаб по ликвидации пожара возглавил лично губернатор Дмитрий Демешин. Открытое горение удалось ликвидировать к 12:00 мск.

На момент возгорания в театре находились три человека, они самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали.

Почему загорелся музыкальный театр в Хабаровске

Известно, что в здании проводился капитальный ремонт крыши, которая начала протекать еще летом. Ремонт должен был завершиться до конца года. Общая смета работ составила около 33 млн рублей. По одной из версий, пожар вспыхнул как раз из-за стройматериалов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — сообщили в Следственном комитете.

В Сети появились кадры, как силовики ведут группу мужчин от театра. Предположительно, это рабочие, которые ремонтировали здание.

театр в хабаровске 3 октября 2024 года
Фото: t.me/demeshin27

Как позднее заявил исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС России Иван Колонтай, система пожаротушения не сработала при возгорании.

«Не сработали система противопожарной защиты здания, автоматическое пожаротушение и пожарный занавес на сцене», — цитирует его RT.

Известно, что летом в театре проводились пожарные учения, в ходе которых огнеборцы отлично справились с заданием.

Позднее губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале обозначил, кто причастен в трагедии.

«Хабаровску, всему нашему краю причинен колоссальный ущерб, который выражается не только в цифрах. И у этой катастрофы есть конкретные виновники, допустившие бардак в своем контуре ответственности и проявившие халатность! Каждого установит следствие. Но уже сейчас понятно, что полиция и ФМС “прозевали” пятерых нелегалов из Узбекистана, в отношении двоих из которых принято решение о выдворении из России. Еще трое мигрантов не имели права работать в нашей стране. Большой вопрос и к руководству компании, получившей подряд на ремонт крыши театра. Как такие кадры оказались исполнителями государственного контракта?!», — заявил губернатор.

По его словам, место для репетиций труппы театра в ближайшее время определит министерство культуры. А в учреждениях Хабаровска, где предполагается массовое присутствие людей, будут проведены тотальные проверки пожарной безопасности.

Что известно о театре музкомедии в Хабаровске

Театр музкомедии — одна из главных культурных площадок края, где не только ставили спектакли, но и проводили большинство главных событий культурной жизни города. В 2021 году театру было присвоено звание «Академический».

Сам театр был основан 14 октября 1926 года и изначально располагался в здании нынешней краевой филармонии. Здание в стиле модерн в центре города было специально построено для театра в 1977 году. В результате пожара 3 октября оно было уничтожено почти полностью.

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Губернатор Дмитрий Демешин позднее заявил, что здание Хабаровского театра музкомедии будет восстановлено.

театр в хабаровске горит пожар 3 октября 2024 года
Фото: t.me/demeshin27

«Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Демешин поручил проверить контроль противопожарной безопасности во время ремонта крыши здания. Он указал, что его отсутствие — предварительная версия причины возгорания, поэтому необходимо всё выяснить.

Губернатор планирует провести заседание оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в театре.

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