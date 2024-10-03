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Открытое горение ликвидировано в Хабаровском музыкальном театре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожарные ликвидировали открытое горение в Хабаровском краевом музыкальном театре. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Пожар начался в ночь на четверг. Обрушились наружная стена и фасад здания. Во время тушения произошел взрыв четырех газовых баллонов.

«В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали», — сообщило ведомство.

На месте возгорания работают более 60 специалистов и 15 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее 3 октября сообщалось о гибели человека при пожаре в семиэтажном доме на севере Москвы. Еще троих без признаков жизни спасатели обнаружили во время тушения.

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