Названа возможная причина пожара на рынке в Ногинске
Причиной пожара в здании центрального рынка в подмосковном Ногинске могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом в среду, 9 октября, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.
«Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня — нарушение правил обращения с огнем», — приводит агентство слова собеседника.
На место происшествия прибыли специалисты мобильной пожарной испытательной лаборатории. Они определят окончательную причину возгорания, добавил источник.
О возгорании на городском рынке в Ногинске сообщалось ранее в среду. Отмечалось, что людей вывели, предварительно, пострадавших нет.
Позднее в МЧС России сообщили, что пожар в Ногинске локализован на 3000 кв. м.