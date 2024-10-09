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Названа возможная причина пожара на рынке в Ногинске

Причиной пожара на рынке в Ногинске названо неосторожное обращение с огнем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Причиной пожара в здании центрального рынка в подмосковном Ногинске могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом в среду, 9 октября, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

«Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня — нарушение правил обращения с огнем», — приводит агентство слова собеседника.

На место происшествия прибыли специалисты мобильной пожарной испытательной лаборатории. Они определят окончательную причину возгорания, добавил источник.

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Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ

О возгорании на городском рынке в Ногинске сообщалось ранее в среду. Отмечалось, что людей вывели, предварительно, пострадавших нет.

Позднее в МЧС России сообщили, что пожар в Ногинске локализован на 3000 кв. м.

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