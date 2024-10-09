Пожар на центральном рынке Ногинска локализовали на площади 3 тыс. кв. м
На центральном рынке подмосковного Ногинска пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в Ногинске локализован на 3000 квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Возгорание на городском рынке произошло ранее в этот день. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
До этого 9 октября сообщалось, что в промышленной зоне Кемеровской области на площади 1 тыс. кв. м. произошло возгорание. О ликвидации открытого горения стало известно в этот же день.