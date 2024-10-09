В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в промзоне в Кемеровской области
Открытое горение в производственном здании в городе Березовский Кемеровской области было полностью ликвидировано. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Ликвидация открытого горения ликвидирована в 08:44 (04:44 мск). (Идет. — Ред.) устранение последствий пожара», — приводит сообщение «РИА Новости».
Данные о разрушениях и пострадавших не уточнялись.
О возгорании в промышленной зоне в Кемеровской области на площади 1 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. Промзона расположена в городском округе Березовский. Для ликвидации пожара были задействованы 25 человек и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Его локализовали позднее в этот же день.