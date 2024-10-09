В Кемеровской области произошел пожар в промзоне на площади 1 тыс. кв. м
В Кемеровской области пожарные ликвидируют возгорание в промышленной зоне на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Кемеровской области сотрудники МЧС России тушат пожар в промзоне. В городском округе Березовский горит кровля одноэтажного производственного здания на 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным ведомства, в ликвидации пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники.
Ранее, 8 октября, загорелись три частных строения на общей площади 1 тыс. кв. м в поселке Супсех под Анапой. Как сообщили в МЧС России, пострадавших нет.