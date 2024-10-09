Пожар в промзоне в Кемеровской области локализован

Специалисты локализовали пожар в производственном здании в Кемеровской области. Об этом 9 октября рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Кемеровской области локализован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О возгорании в промышленной зоне в Кемеровской области на площади 1 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что промзона расположена в городском округе Березовский. Для ликвидации пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.