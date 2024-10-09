Открытое горение на рынке в Ногинске ликвидировали

Открытое горение ликвидировано на центральном рынке в подмосковном Ногинске. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано», — заявили в ведомстве.

До этого сообщалось, что пожар был локализован на трех тыс. квадратах.

Центральный рынок загорелся в Ногинске на улице Декабристов ранее в этот день. Возгорание началось в одной из палаток, затем огонь перешел на другие здания. Людей вывели, предварительно, пострадавших нет.

Сообщается, что предварительной причиной возгорания могло стать нарушение правил обращения с огнем.