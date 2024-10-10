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Житель пригорода Тампы рассказал об обстановке перед ураганом «Милтон»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель пригорода Тампы в штате Флорида в США, где в скором времени ожидается ураган «Милтон», 9 октября рассказал «Известиям» об обстановке в городе. По его словам, в пригороде Тампы на данный момент пока спокойно, есть небольшой дождь и ветер.

«Всё у нас на самом деле довольно-таки безопасно. Есть небольшой ветерочек, есть небольшой дождик, но, правда, и время пока 2 часа (21:00 мск. — Ред.). Ожидаем ураган где-то часиков в 8 вечера (9 октября; 03:00 мск 10 октября. — Ред.), по предварительным прогнозам», — сказал Ярослав Иванов.

Он уточнил, что центральная часть города находится в зоне А, в то время как зоны А, B и С объявлены в числе обязательных для эвакуации.

Иванов отметил, что многие жители города Тампа уже уехали. По его словам, при эвакуации были небольшие проблемы с топливом, однако в целом бензина хватает всем. В магазинах в достаточном количестве есть еда и вода.

«Для тех, кто не хочет эвакуироваться куда-то далеко или нет возможности, есть огромное количество шелтеров, работает бесплатно Uber, работают бесплатно многоуровневые парковки во всех частях города. Поэтому всё на самом деле безопасно, нужно лишь следовать инструкциям», — рассказал Иванов.

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Ранее в этот день сообщалось, что ураган «Милтон» приблизился к американскому штату Флорида. Это привело к торнадо и сильным дождям. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), «Милтон» находится примерно 240 км к юго-западу от города Тампы, максимальная скорость ветра составляет 215 км/ч.

8 октября газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть побережье штата США из-за надвигающегося урагана. Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

На следующий день, 9 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года. В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов указал, что «Милтон» будет иметь колоссальную силу, его максимальная скорость — 260–270 км/ч.

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