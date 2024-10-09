В США более 5,5 млн человек покинули свои дома во Флориде из-за урагана «Милтон»

Более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть западное побережье Флориды США из-за урагана «Милтон». Об этом 8 октября сообщила американская газета The New York Times (NYT).

«Угроза урагана «Милтон» для густонаселенного региона залива Тампа во Флориде привела к одной из крупнейших эвакуаций в истории штата на этой неделе», — говорится в материале.

Как отмечает газета, местные власти призвали миллионы людей покинуть возможную зону опасности в районе Тампы и других городах, таких как Сарасота и Форт-Майерс, где была объявлена эвакуация.

Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

Ранее, 8 октября, СМИ сообщили о нехватке в США средств для борьбы с природными катастрофами. Сообщается, что расходы могут стать неподъемными либо текущая ситуация с нехваткой средств начнет считаться нормальной.

В тот же день газета NYT сообщила, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с острой нехваткой сотрудников для реагирования на разрушительные последствия урагана «Милтон», движущегося в сторону города Тампа в штате Флорида. По данным издания, лишь 9% персонала готово к необходимым действиям.

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируются на восточном побережье Флориды.

В ночь на 27 сентября ураган «Хелен» обрушился на Флориду. В результате погибло более 220 человек, сотни людей считаются пропавшими без вести. Около 490 тыс. жителей юго-восточной части США до сих пор остаются без электричества.

29 сентября стало известно, что более 1 млн домохозяйств остались без света в американском штате Флорида из-за урагана «Хелен». Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных, при которой ветер может достигать 209–251 км/ч.