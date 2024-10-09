Вторая Атлантида: что ждет США после смертоносного урагана «Милтон»

Американцы с тревогой ожидают прихода урагана «Милтон», который, как предвидится, обрушится на восточное побережье уже 9 октября. Стихия, ставшая причиной одной из самых масштабных эвакуаций в истории США, может достичь небывалых размеров. По информации издания The Economist, ураган способен усилиться до шестой категории, при этом ранее максимальной считалась пятая. Подробнее о том, что известно о ситуации на данный момент и может ли Америка повторить судьбу Атлантиды, — в материале «Известий».

Ураган «Милтон»: что известно, последние новости

Предупреждение о приближении «Милтона» к штату Флорида появилось в начале этой недели. Стихия может обрушиться на регион уже сегодня, 9 октября. При этом всего десять дней назад Флориду сотрясал ураган «Хелен», в результате которого погибли 277 человек и от которого жители не успели оправиться.

По сведениям Национального центра США по отслеживанию ураганов, «Милтон» движется к Флориде из Атлантики со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео с ураганом «Милтон», снятое с борта МКС.

Фото: CIRA/NOAA/Handout via REUTERS

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, надвигающийся на США циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Его мощность превышает «Катрину» 2005 года. «Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — подчеркнул Вильфанд.

Власти самого южного континентального штата США уже призвали местное наседание к эвакуации. Так, предупреждение об опасности получили более 5,5 млн человек. Согласно сообщению The New York Times, это будет одна из крупнейших эвакуаций в истории Флориды и страны в целом.

«Угроза урагана «Милтон» для густонаселенного региона залива Тампа во Флориде привела к одной из крупнейших эвакуаций в истории штата на этой неделе», — говорится в материале.

Фото: REUTERS/Octavio Jones REFILE

Мероприятия по подготовке к урагану начались в понедельник, 7 октября. Так, во Флориде объявили об отмене более 1,5 тыс. пассажирских и грузовых перелетов, был закрыт порт Тампа. Жителям рекомендовали уезжать самостоятельно и укрыться в ближайших убежищах. Чтобы избежать пробок на магистралях, была отменена плата за проезд по ключевым шоссе. Кроме того, автомобилистам разрешили передвигаться по обочинам. Впрочем, несмотря на введенные меры, на дорогах всё равно скопились пробки, а полки магазинов и АЗС мгновенно опустели.

Когда ураган «Милтон» ударит по Флориде

В соответствии с предположительными данными, одним из первых под ударом «Милтона» окажется город Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. В общей сложности, стихия способна затронуть 11 округов Флориды. По данным Национального центра США, ураган может обрушиться на одноименный залив уже в среду, 9 октября (в России это будет ночь на 10 октября). Ливни в среду утром могут привести к наводнениям в центральной и южной частях штата.

Фото: REUTERS/Octavio Jones

Опрошенные Newsweek эксперты считают, что пока шторм продолжает набирать силу. Стихия уже достигла высшей, пятой, категории, однако шкала может быть расширена до шести. Как утверждают климатологи, для присвоения максимального уровня скорость ветра в эпицентре урагана должна достигать 310 км/ч. При этом известно о пяти ураганах, в которых этот показатель достигал таких колоссальных цифр.

Некоторые эксперты в беседе с изданием сочли, что введение новой категории повысит осведомленность людей о возросшем риске формирования крупных циклонов, которые вызваны глобальным потеплением. По мнению второй половины собеседников, создание новой категории никак не поможет населению, ведь любое предупреждение и так говорит об опасности.

Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Национальная метеорологическая служба США отмечает, что «Милтон» грозит стать тяжелейшим ураганом за последние 100 лет, если он не изменит своей траектории. Его приближение к штату характеризовано как «чрезвычайно опасное» и «угрожающее жизни».

Ураганы во Флориде: какой ураган причинил наибольший урон

Американский штат Флорида ураганы затрагивают часто, поскольку он расположен в опасной зоне на побережье Атлантического океана и Мексиканского залива. В среднем данный штат сталкивается с мощными стихиями раз в два-три года. Ураганный сезон во Флориде длится с 1 июня по 30 ноября, как правило, пик активности приходится на август, сентябрь и октябрь.

«Милтон» считается одним из самых сильных циклонов, фиксировавшихся в штате. Наибольший урон причинили штормы:

• Ураган «Эндрю». В 1992 году он унес жизни более 65 человек и причинил ущерб на сумму более $27 млрд. Особенно сильно пострадал юг Флориды, включая районы Майами и Хомстед.

• Ураган «Чарли». В 2004 году стихия привела к гибели 15 человек во Флориде. Она нанесла серьезный урон на западном побережье штата, особенно в Порт-Шарлотте и Пунта-Горде.

Фото: TASS/Zuma/Ronna Gradus

• Ураган «Катрина». Шторм считается самым разрушительным для США. Он обрушился на Мексиканский и южное побережье в 2005 году. Тогда жертвами стихии стали почти 2 тыс. человек, а Новый Орлеан практически смыло. Экономический ущерб, по оценке 2007 года, составил более $108 млрд.

• Ураган «Майкл». Шторм пятой категории обрушился на город Панхэндл во Флориде в 2018 году. В результате стихии погибли 74 человека. Наиболее сильно пострадали районы Мексико-Бич и Панама-Сити.

• Ураган «Иэн». В 2022 году стихия затронула юго-западное побережье Флориды, в частности Форт-Майерс и Неаполь. Погибли более 150 человек, что сделало его одним из самых смертоносных в истории Флориды.

Кто стал первой жертвой стихии «Милтон»

На фоне предупреждений об урагане «Милтон» президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу. Аналогичное решение принял и госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, что новая встреча президента Украины Владимира Зеленского (срок полнмочий которого истек в мае 2024 года) и лидера США Джо Байдена должна была состояться 12 октября на авиабазе Рамштайн. На ней бывший комик планировал в очередной раз представить «план победы», однако в итоге встречи не будет.

Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что главе США требуется проконтролировать подготовку к надвигающейся стихии и утвердить все меры реагирования на бедствия. Также Джо Байдену предстоит огромный пласт работ по ликвидации последствий недавнего урагана «Хелен».

В российских социальных сетях Зеленского уже назвали первой жертвой урагана «Милтон». Об этом высказался журналист Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

«Ураган «Милтон» еще не достиг суши, а первая жертва уже есть. Это Зеленский, которого «смыло за борт» в Рамштайне. Такой вот поворот над Мексиканским заливом», — пишет он.

По мнению же телеведущей Ольги Скабеевой, президент США просто нашел причину для того, чтобы отодвинуть беседу с нелегитимным главой Украины.