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Синоптик рассказал о разрушительной силе циклона «Милтон»

Вильфанд: циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории
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Фото: CIRA/NOAA/Handout via REUTERS
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Надвигающийся на штат Флорида тропический циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Об этом в среду, 9 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

«Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — сказал он.

Вильфанд считает, что данный циклон будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года, который является самым разрушительным ураганом в истории США. По его мнению, разрушения от «Милтона» будут мощнейшие: пресечь его не удастся, но можно минимизировать потери.

«Прежде всего это спасение жизней, речь идет о миллионах жителей, которых нужно эвакуировать», — заключил Вильфанд.

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В этот день стало известно, что на более чем 17% автозаправочных станций Флориды закончилось топливо из-за приближения урагана «Милтон». По словам аналитика Патрика Де Хаана, так как люди спешат уехать от опасности, спрос на бензин резко вырос.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть западное побережье Флориды США из-за урагана «Милтон». Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

В тот же день газета NYT сообщила, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с острой нехваткой сотрудников для реагирования на разрушительные последствия урагана «Милтон», движущегося в сторону города Тампа в штате Флорида. По данным издания, лишь 9% персонала готово к необходимым действиям.

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.

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