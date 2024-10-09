Стало известно о заканчивающемся бензине во Флориде из-за урагана «Милтон»

На более чем 17% автозаправочных станций Флориды закончилось топливо из-за приближения урагана «Милтон». Об этом в среду, 9 октября, сообщило агентство Reuters.

«Всё больше заправок поместили вывески об отсутствии бензина на фоне охватившей Флориду панической скупки товаров первой необходимости. Местные жители готовятся к приближению чудовищного урагана», — говорится в материале.

По словам аналитика Патрика Де Хаана, так как люди спешат уехать от опасности, спрос на бензин резко вырос.

Как пишет агенство, Флорида является третьим по величине потребителем бензина в США, но в штате нет нефтеперерабатывающих заводов, что делает его зависимым от импорта по воде. По данным береговой охраны страны, во вторник Тампа и большинство других портов Флориды были закрыты для движения всех судов. Компания Kinder Morgan закрыла все терминалы доставки топлива в Тампе. По словам оптовых дистрибьюторов, к среде ураганные условия приведут к практически полной остановке всех поставок топлива во Флориду.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть западное побережье Флориды США из-за урагана «Милтон». Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

В тот же день газета NYT сообщила, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с острой нехваткой сотрудников для реагирования на разрушительные последствия урагана «Милтон», движущегося в сторону города Тампа в штате Флорида. По данным издания, лишь 9% персонала готово к необходимым действиям.

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.