Синоптик назвал беспрецедентным ожидающийся во Флориде циклон «Милтон»

Ураган «Милтон», который надвигается на американский штат Флорида, будет иметь колоссальную силу. Об этом 9 октября сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции.

По словам эксперта, существует всего пять параметров опасности ураганов, однако «Милтон» превышает их все. В связи с этим американские климатологи ведут разговоры о том, чтобы присвоить буре с колоссальной силой шестую степень.

«Максимальная скорость ветра, которую этот ураган развивает, это 260–270 км/ч. С ног сносит при 150 км/ч любого человека, а здесь 260–270 км/ч. Набор тех неприятных явлений, которые ожидаются, очень велик», — отметил он.

Шувалов также добавил, что «Милтон» идет только по центру Флориды, однако может сместиться к северу или югу.

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.

На следующий день газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть побережье штата США из-за надвигающегося урагана. Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

9 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года.