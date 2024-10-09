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Ураган «Милтон» принес во Флориду торнадо и ливни

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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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Ураган «Милтон» приблизился к американскому штату Флорида и уже вызывает торнадо и сильные дожди. Об этом 9 октября сообщает агентство Reuters.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), «Милтон» находится примерно 240 км к юго-западу от города Тампы, а максимальная скорость ветра составляет 215 км/ч.

Наряду с сильным ветром он принес в штат торнадо. За день жители региона получили около восьми оповещений о надвигающихся атмосферных вихрях. Ожидается, что в ближайшее время ураган совершит поворот на северо-восток с уменьшением скорости движения.

«Условия начинают ухудшаться. Если эвакуироваться всё еще безопасно, уходите», — цитирует издание слова губернатора Флориды Рона Десантиса.

Кроме того, из-за природных катаклизмов свою работу прекратил и международный аэропорт Орландо в США.

«Мы возобновим работу, как только это станет безопасно на основе оценки ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

В свою очередь, президент Джо Байден, выступая в Белом доме на брифинге Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), призвал население Флориды эвакуироваться и назвал абсурдными теории о том, что правительство контролирует погоду в стране.

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Ранее в этот день американский метеоролог Джон Моралес прослезился в эфире NBC6, говоря о надвигающемся на Флориду урагане «Милтон». Ведущий показывал спутниковые снимки движения урагана. Он указал, что показанное на экране «просто невероятно, невероятно, невероятно мощный ураган». Он добавил дрожащим голосом, что за 10 часов атмосферное давление упало на 50 миллибар, и после этого прослезился.

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.

На следующий день газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть побережье штата США из-за надвигающегося урагана. Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

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