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Американский метеоролог прослезился во время сюжета об урагане «Милтон»

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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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Американский метеоролог Джон Моралес прослезился в эфире NBC6 от 9 октября, говоря о надвигающемся на Флориду урагане «Милтон». Об этом сообщает французский новостной портал L`important в соцсети X (бывш. Twitter).

Во время репортажа ведущий показывал спутниковые снимки движения урагана. Он указал, что показанное на экране «просто невероятно, невероятно, невероятно мощный ураган». Он добавил дрожащим голосом, что за 10 часов атмосферное давление упало на 50 миллибар, и после этого прослезился.

«Прошу прощения, это просто ужасно», — отметил синоптик, говоря о стихии. После небольшой паузы он продолжил вести репортаж.

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7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.

На следующий день газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть побережье штата США из-за надвигающегося урагана. Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

9 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года. В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов указал, что «Милтон» будет иметь колоссальную силу, его максимальная скорость — 260–270 км/ч.

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