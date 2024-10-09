Нижегородская область будет сотрудничать с Т-Банком в сфере ИТ и образования

Правительство Нижегородской области, мобильный оператор «Т-Мобайл» и Т-Банк заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества, сообщили в банке.

Трехстороннее соглашение приурочено к началу работы оператора в регионе с 9 октября. Документ подписали председатель совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский, гендиректор Т-Мобайла Виталий Бриедис и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В рамках соглашения стороны намерены взаимодействовать в деле развития и популяризации проекта «Карта жителя Нижегородской области» и других ИТ-направленных проектов региона. Предполагается проведение совместных образовательных и профильных мероприятий по развитию ИТ-сообщества в регионе, а также информационно-просветительских мероприятий для учащихся в школах и вузах по вопросам обеспечения кибербезопасности и повышения финансовой грамотности.

Также соглашение предусматривает реализацию в регионе пилотных инновационных решений Т-Банка по защите от мошенников. В частности, предполагается тестирование нового набора решений на основе искусственного интеллекта для технологии «Нейрощит».

Благодаря «Нейрощиту» предупреждение будет слышать только абонент, а не мошенник. Как пояснил гендиректор «Т-Мобайла» Виталий Бриедис, после неожиданного обрыва звонка мошенники могут перезвонить жертве или переключиться на мессенджеры. При этом после получения предупреждения от системы абонент сам закончит разговор — и мошенник не будет ему перезванивать. В компании рассчитывают по итогам пилотного проекта масштабировать его на всю Россию.

Руководитель Центра экосистемой защиты Т-Банка Олег Замиралов назвал Нижний Новгород столицей фрод-мониторинга в России. По его словам, именно в этом городе базируются 50 сотрудников фрод-мониторинга банка. Кроме того, в регионе есть так называемая группа быстрого реагирования. В рамках этого проекта специальные «летучие отряды» оперативно выезжают к людям, находящимся под сильным психологическим воздействием мошенников, и убеждают их отказаться от совершения опасных операций.

По словам Алексея Малиновского, «Т-Мобайл» является одним из локомотивов экосистемы Т-Банка, благодаря которому предлагается «принципиально новый и совершенно уникальный для России подход к практически максимальной защите наших клиентов от мошенничества». Он напомнил, что у «ТКС Холдинга» в Нижнем Новгороде работает собственный Центр разработки, отметив, что там же планируется открыть «еще более крупный ИТ-хаб, который станет местом притяжения ИТ-специалистов и студентов городских университетов».

В свою очередь, вице-губернатор области Егор Поляков отметил, что Т-Банк «заходит в регион сразу с несколькими полезными для нижегородцев проектами». Сотрудничество с ним «позволит объединить функционал дебетовой карты и «Карты жителя» с различными региональными льготами, а с «Т-Мобайлом» — дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг», добавил он.

Поляков также рассказал о новых мерах поддержки для ИТ-специалистов, запущенных в этом году в регионе. Это компенсация компаниям и ИП 100% НДФЛ за сотрудников в сфере ИТ, привлеченных из других российских регионов. Возмещение подоходного налога будет действовать в течение пяти лет. Такая схема позволит работодателю компенсировать расходы на релокацию в течение первого года, а затем получать прибыль, которую можно потратить как на развитие компании, так и на новые проекты.