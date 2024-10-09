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Минобороны показало кадры освобождения Покровского в Курской области

МО РФ: боевики ВСУ в панике покидали позиции при освобождении Покровского
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Фото: Минобороны РФ
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Подразделения воздушно-десантных войск группировки «Север» взяли штурмом опорные пункты украинских боевиков при освобождении населенного пункта Покровский в Курской области. Кадры боевой работы российских военных 9 октября опубликовало Минобороны России.

«По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ. При доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника в приграничном районе Курской области. Штурмовые действия начались сразу после артиллерийской подготовки», — сообщили в МО.

После подавления огневых точек военнослужащие Вооруженных сил РФ зашли на опорный пункт и сходу овладели им. Отмечается, что при виде российских десантников украинские военные в панике оставляли позиции.

По словам командира роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ, в операции были задействованы штурмовые группы на БМП-2. При этом противник во время бегства оставлял на позициях документы.

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Об освобождении Покровского и Новой Сорочины в Курской области стало известно ранее в этот день. Также российские военные нанесли поражение 10 бригадам украинских боевиков и отразили две атаки противника в приграничном районе региона. Кроме того, экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил в Курской области скопление живой силы ВСУ. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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