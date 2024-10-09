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Побило «Градом»: как системы залпового огня участвовали в штурме Угледара

Реактивщики сыграли важную роль при освобождении города, превращенного ВСУ в крепость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев
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Вскрыть украинскую оборону Угледара помог обходной маневр российских подразделений. Ударами с флангов нашим войскам удалось взять город-крепость в клещи. Неоценимую роль в штурме Угледара сыграли расчеты российских установок БМ-21 «Град». С теми, кто непосредственно бил по укрепрайонам противника, пообщался корреспондент «Известий». По словам бойцов реактивной артиллерии, несмотря на то что противник охотился за ними, «Грады» гарантированно наносили мощные и точные удары по позициям противника.

«Люблю эту машину»

Водитель-заряжающий одного из расчетов с позывным Волга рассказал, что на СВО он с самого начала. Отмечает, что за время спецоперации расчетам стало намного сложнее работать — противник старается подловить и уничтожить «Грады» на огневых позициях.

Мы позиции всегда чередуем. Это делается в том числе из соображений безопасности. Противник не должен нас засечь, — подчеркивает воин.

Он отмечает, что с приобретением боевого опыта действия расчета доведены до автоматизма.

Получаем координаты, выезжаем на огневые позиции, отрабатываем. Огонь корректируем по данным беспилотных летательных аппаратов, — такими скупыми словами он описывает свою боевую работу.

Но на деле всё гораздо сложнее и опаснее. Противник ведет постоянную и систематическую охоту за нашими «Градами». К сожалению, как заметил собеседник, не всегда получается вовремя уйти из-под огня.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Однажды, прибыв на боевую позицию, буквально спустя три минуты экипаж был атакован врагом. Ощущения весьма неприятные. К счастью, каких-то значительных повреждений машина не получила. Быстро сменили позицию и выполнили боевую задачу, — вспомнил не очень приятный для себя боевой эпизод Волга, добавляя, что таких случаев было немало.

Со временем — возможно, на адреналине — почти не придаешь таким моментам значения. Идет процесс боевой работы. Ты выполняешь свои обязанности, и уже ничто, никакие эмоции остановить тебя не могут, — боец говорит это уверенно.

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Он хвалит «Урал», которым управляет: машина отличная.

Неприхотливая в любую погоду: в грязь, в снег едет. Проходимость как у танка. Конечно, чтобы все механизмы работали исправно, технику надо обслуживать. Делаем это регулярно, — говорит он.

На какое-то время он умолкает, подыскивает слова.

— Люблю эту машину, — наконец улыбаясь говорит Волга.

Как работают расчеты РСЗО

Командир взвода управления артиллеристской батареи с позывным Багор рассказал, что в свое время его подразделение перекинули на угледарское направление.

— С того момента работали каждый день и выстреливали всегда полный пакет, — отметил офицер.

Обычные цели — скопление живой силы и техники противника, укрепрайоны — доты и дзоты. Кроме того, «Грады» активно участвуют в контрбатарейной борьбе.

Люди в подразделении воюют третий год. Расчет всё делает на опыте. Бойцы знают, как быстро занять позицию, как скорректировать огонь и т.д.

Работать приятно с такими подчиненными, — говорит Багор. — Они ошибок не допускают. Погрешности в определении координат и игнорирование поправок могут привести к отклонению до километра на больших дальностях. Это недопустимо в нашей работе. Поэтому с БМ-21 стрелять, с одной стороны, очень легко как для подготовленного коллектива артиллеристов, так и очень сложно. Но это касается дилетантов или плохо подготовленных артиллеристов.

Он обращает внимание, что система управления огнем позволяет совершать выстрелы залпом или по одному реактивному снаряду.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

— Пиротехнический запал двигателя реактивного снаряда происходит от датчика импульсов, которым можно управлять в кабине БМ-21 через токораспределитель или через мобильный пульт на удалении до 50 м от машины, — разъясняет Багор.

Выносное управление — вещь нужная. Противник по реактивщикам в основном работает дронами.

— Это случается периодически. Честно говоря, счет таким атакам уже давно не ведем. Пожалуй, только один из прилетов запомнился крепко. Одна из машин прибыла на позицию, отстрелялась, и сразу же им прилетела ответка. В итоге двое бойцов получили ранения. Но расчет сумел быстро уйти с позиции после атаки. Сейчас все живы, здоровы и продолжают работать, — заметил артиллерист.

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Багор воюет уже третий год. И, по его мнению, враг слабеет.

— Это подтверждается результатами нашей работы. Фронт двигается вперед, мы, соответственно, тоже продвигаемся, — объясняет он.

Работой своих подчиненных он доволен.

— Когда мы стреляем, попадаем всегда. Безусловно, порой бывает корректировка, но незначительная. Наши боеприпасы всегда достигают цели. После нашей работы враг — тот, что остается целым, — бежит сломя голову, — не скрывает восторга Багор.

«Ревущий огонь и визжащий металл»

Один из его подчиненных — командир орудия с позывным Третий. Он говорит, что сам процесс работы расчетов «Град» выглядит несложным.

— Расчетам даются цели. Машины выдвигаются и накрывают их, ведут боевую работу. Какие конкретно цели необходимо уничтожить, нам не всегда говорят, — пояснил сержант.

Он уточняет, что в направлении Угледара расчеты реактивщиков работали весь последний месяц — техника не подвела, а погодные условия позволяли передвигаться максимально быстро.

— Наводимся за три минуты. Всё. Идет боевая работа. Далее может быть корректировка огня. На поправки уходит не более минуты, — подчеркнул артиллерист.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

По его оценке, суть реактивной системы залпового огня вовсе не в автомобиле. И даже не в пусковой установке, на автомобиль водруженной.

— Суть — в реактивном снаряде. Именно он способен пролететь десятки километров и низвергнуть на голову противника ревущий огонь и визжащий металл, сеющие разрушение, ужас и смерть врага, — эмоционально замечает Третий.

Он вспоминает один из последних боевых эпизодов.

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— Буквально пару недель назад мы выезжали на позицию. Отстрелялись. Но тут же по нам начал работать неприятель кассетными боеприпасами. В таких случаях наш опыт позволяет быстро уйти с позиции на безопасное расстояние, — замечает бывалый специалист.

Кстати, сам он родом из Ижевска. Сначала служил в пехоте. Затем перевели в подразделение войск РХБЗ, где два года прослужил огнеметчиком. После этого его перевели в артиллерию. При распределении в части попал в эту реактивную батарею.

Мы прощаемся, и реактивщики уезжают работать дальше по войскам врага в районах западнее Угледара. Продвижение наших войск продолжается.

Справка «Известий»

Полевая 122-мм дивизионная реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

Разработка системы была начата в соответствии с постановлением правительства СССР от 30 мая 1960 года. Две опытные установки БМ-21 прошли заводские испытания в конце 1961 года.

С 1 марта по 1 мая 1962 года в Ленинградском военном округе прошли государственные полигонно-войсковые испытания комплекса «Град». Система была принята на вооружение 28 марта 1963 года, серийное производство развернуто в 1964 году.

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