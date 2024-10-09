Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Экономика США замедлится до 1,5% из-за политики Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Происшествия
Правительство Тамбовской области сообщило об уничтожении БПЛА над регионом
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Экономика
Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Армия
Минобороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Мир
Правящая партия в Сербии поддержит референдум о доверии Вучичу
Армия
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя регионами России
Экономика
Спрос на квартиры в Московской области упал в два раза
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии
Сюжет:

ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, российские военные нанесли поражение 10 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово в приграничном районе Курской области.

За сутки потери украинской армии составили около 100 человек, а за всё время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 21,35 тыс. военных, 136 танков, 891 боевую бронированную машину, 45 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), три радиолокационные станции (РЛС) противовоздушной обороны (ПВО) и множество другой техники как украинского, так и западного производства.

Со скоростью «Урагана»: как системы залпового огня уничтожают противника
На донецком направлении им приходится проламывать хорошо укрепленные оборонительные позиции

Ранее в этот день в Минобороны России показали боевую работу экипажа вертолета Ми-28нм, который уничтожил скопление живой силы ВСУ в приграничье Курской области. Удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. Выполнив боевую задачу, вертолет вернулся на площадку вылета.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025