ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, российские военные нанесли поражение 10 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово в приграничном районе Курской области.
За сутки потери украинской армии составили около 100 человек, а за всё время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 21,35 тыс. военных, 136 танков, 891 боевую бронированную машину, 45 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), три радиолокационные станции (РЛС) противовоздушной обороны (ПВО) и множество другой техники как украинского, так и западного производства.
Ранее в этот день в Минобороны России показали боевую работу экипажа вертолета Ми-28нм, который уничтожил скопление живой силы ВСУ в приграничье Курской области. Удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. Выполнив боевую задачу, вертолет вернулся на площадку вылета.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.