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Вертолет Ми-28нм уничтожил живую силу ВСУ в приграничье Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, нанеся удар авиационными средствами поражения. Об этом 9 октября сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника украинской армии были уничтожены.

После выполнения поставленной задачи экипаж вертолета вернулся на площадку вылета, добавили в Минобороны.

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Накануне, 8 октября, экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Личный состав противника и бронированная украинская техника были уничтожены.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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