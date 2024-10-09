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Самолет Air France находился над Ираком во время удара Ирана по Израилю

LCI: пилоты рейса Air France видели из кабины выпущенные по Израилю ракеты Ирана
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Самолет Air France пролетал во время иранской ракетной атаки по Израилю 1 октября над расположенным между двумя странами Ираком. Об этом 9 октября сообщил телеканал LCI.

После начала атаки, в 19:45 мск, рейс AF662 следовал из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Дубай над югом Ирака. Полеты над воздушным пространством страны выполнялись в рамках специального ограниченного коридора.

Авиаперевозчик получил информацию об ударе и решил приостановить их с 20:00 мск. В это же время самолет покинул воздушное пространство страны, которое официально было закрыто только в 20:56 мск.

В связи с инцидентом Air France начала внутреннее расследование того, каким образом самолет оказался в небе во время боевых действий. Отмечается, что экипаж не просили сменить курс, хотя рейс AF218 Париж – Мумбаи был развернут во время вхождения в иракское воздушное пространство. При этом пилоты AF662 видели пролетающие ракеты из своей кабины.

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

Накануне, 8 октября, в Пентагоне заявили об ожидании ясности со стороны Израиля по поводу планов об ответе на ракетный удар Ирана. Тогда же советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил «Известиям», что время и место ответных мер Израиль определит исходя из интересов безопасности граждан.

Ранее, 7 октября, иранское агентство Tasnim сообщило, что вооруженные силы Ирана разработали как минимум 10 планов действий на случай ответной атаки Израиля. Кроме того, Иран готовит проект пакта сопротивления с кругом государств и движений Ближнего Востока, в котором предусмотрена военная, политическая и экономическая помощь в случае, если Израиль или США нанесут удар по территории одной из стран — участниц договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку, за которую заплатит. Помимо этого, политик назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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