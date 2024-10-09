В Пентагоне заявили об ожидании ясности от Израиля по ответу на атаку Ирана

Власти США ожидают ясности со стороны Израиля по поводу планов об ответе на недавний ракетный удар Ирана. Об этом 8 октября на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы дали четко понять, что не стремимся к войне с Ираном», — сказала она, трансляция ее выступления велась на YouТube-канале Пентагона.

Так Сингх ответила на вопрос о том, поддержат ли Соединенные Штаты наступательные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в случае гипотетического ответа израильской стороны на недавнюю ракетную атаку Тегерана.

Она добавила, что Вашингтон намерен добиться от своего союзника на Ближнем Востоке ясности по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.

«Мы станем спекулировать на тему того, каким будет этот ответ», — добавила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Ранее в этот же день советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил в разговоре с «Известиями», что время и место ответных мер на атаку Ирана Израиль определит исходя из интересов безопасности граждан.

Тогда же председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран подготовит жесткий ответ тем странам, которые помогали Израилю отражать ракетный удар Исламской Республики. Иранский портал RoozPlus уточняет, что среди этих государств была Великобритания.

7 октября иранское агентство Tasnim сообщило, что вооруженные силы страны разработали как минимум 10 планов действий на случай ответной атаки Израиля. Кроме того, Иран готовит проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, в котором предусмотрена военная, политическая и экономическая помощь в случае, если Израиль или США нанесут удар по территории одной из стран — участниц такого договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку, за которую заплатит. Помимо этого, политик назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Позднее, 5 октября, президент США Джо Байден рассказал, что пока нет решения, в каком виде Израиль ответит на ракетный удар Ирана. Возможно, будут атакованы нефтяные объекты Исламской Республики, но Байден на месте Израиля рассмотрел бы альтернативы такому шагу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.