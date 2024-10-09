Реклама
Прямой эфир
Спорт
Менеджер Бивола заявил о подаче протеста на результат поединка
Мир
США направят Израилю батарею ПРО THAAD с американскими военными
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Общество
Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23
Общество
СМИ сообщили о смерти бизнесмена Александра Смоленского
Происшествия
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Наука и техника
Определен список космонавтов для подготовки к первому полету на РОС
Мир
Daily Mail сообщила о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать у Британии репарации
Общество
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»
Мир
Bloomberg указало на растущий разрыв между Украиной и ее западными союзниками
Мир
Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Мир
СМИ Украины сообщили о массовых рейдах военкомов на курорте Буковель
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на киносъемках в Ленобласти возросло до 15
Мир
Азаров заявил об установке Западом требований по мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о покушении уклониста на сотрудницу ТЦК
Мир
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны правильной стратегией
Армия
ВС РФ с помощью дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области
Сюжет:

В Пентагоне заявили об ожидании ясности от Израиля по ответу на атаку Ирана

Пентагон: США ждут ясности от Израиля по ответу на недавнюю атаку Ирана
0
Фото: commons.wikimedia.org/Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти США ожидают ясности со стороны Израиля по поводу планов об ответе на недавний ракетный удар Ирана. Об этом 8 октября на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы дали четко понять, что не стремимся к войне с Ираном», — сказала она, трансляция ее выступления велась на YouТube-канале Пентагона.

Так Сингх ответила на вопрос о том, поддержат ли Соединенные Штаты наступательные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в случае гипотетического ответа израильской стороны на недавнюю ракетную атаку Тегерана.

Она добавила, что Вашингтон намерен добиться от своего союзника на Ближнем Востоке ясности по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.

«Мы станем спекулировать на тему того, каким будет этот ответ», — добавила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Выйти на позиции: «Талибан» может поддержать Иран в конфликте с Израилем
Что предложит Афганистан и каких шагов ждать от прокси Тегерана

Ранее в этот же день советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил в разговоре с «Известиями», что время и место ответных мер на атаку Ирана Израиль определит исходя из интересов безопасности граждан.

Тогда же председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран подготовит жесткий ответ тем странам, которые помогали Израилю отражать ракетный удар Исламской Республики. Иранский портал RoozPlus уточняет, что среди этих государств была Великобритания.

7 октября иранское агентство Tasnim сообщило, что вооруженные силы страны разработали как минимум 10 планов действий на случай ответной атаки Израиля. Кроме того, Иран готовит проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, в котором предусмотрена военная, политическая и экономическая помощь в случае, если Израиль или США нанесут удар по территории одной из стран — участниц такого договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку, за которую заплатит. Помимо этого, политик назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Позднее, 5 октября, президент США Джо Байден рассказал, что пока нет решения, в каком виде Израиль ответит на ракетный удар Ирана. Возможно, будут атакованы нефтяные объекты Исламской Республики, но Байден на месте Израиля рассмотрел бы альтернативы такому шагу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024