На первом энергоблоке АЭС «Аккую» начались работы перед его запуском

Перед пуском энергоблока № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, которая возводится по проекту «Росатома», начались полномасштабные работы. Об этом 9 октября сообщил глава совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко на Всемирном энергетическом конгрессе (EIF) в Стамбуле.

«Полномасштабные предпусковые и наладочные работы идут на первом энергоблоке, проводится проверка всех ключевых систем для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации», — цитирует его «РИА Новости».

Председатель «Аккую Нуклеар» подчеркнул, что строительство трех оставшихся блоков АЭС идет полным ходом. По его словам, на площадке задействовано свыше 34 тыс. человек.

В понедельник, 7 октября, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия изучает возможность строительства второй АЭС в Турции на площадке «Синоп» и готовит оптимальные решения по данному проекту. Также Новак рассказал, что в настоящий момент изучаются возможности реализации объектов энергетики в Индонезии.

До этого, 23 сентября, на АЭС «Аккую» установили купол наружной защитной оболочки, являющийся важным элементом безопасности. После бетонирования толщина стен защитного купола составит 1,5 м. Также станция оснащена внутренней оболочкой, служащей опорой для трубопроводов и полярного крана.

7 июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» состоится в 2025 году. 23 апреля «Росатом» провел церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой АЭС. Тогда в компании уточнили, что на заводе ведутся работы по изготовлению ключевого оборудования для четвертого энергоблока. Также в апреле на блоке № 1 АЭС «Аккую» запустили полномасштабные пусконаладочные работы.