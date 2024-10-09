Реклама
Прямой эфир
Армия
Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских бойцов в зоне СВО
Происшествия
В Сочи произошло ДТП с экскурсионным автобусом и еще пятью автомобилями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
Мир
Макрон сообщил об обучении Францией 2,3 тыс. солдат ВСУ
Мир
Шольц сравнил мирную революцию в ГДР с современной Украиной
Общество
В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита
Общество
В КБР 104-летний мужчина пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд
Мир
Синоптик назвал беспрецедентным ожидающийся во Флориде циклон «Милтон»
Политика
Лукашенко заявил о защите общих интересов России и Белоруссии
Армия
Бойцы группировки «Юг» зачищают от ВСУ населенные пункты на северском направлении
Авто
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Общество
МВД рассказало о состоянии раненных при попытке теракта под Смоленском полицейских
Армия
Минобороны показало кадры освобождения Покровского в Курской области
Мир
Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» снизил мощность из-за неисправности
Мир
Американский метеоролог прослезился во время сюжета об урагане «Милтон»
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах получивших «Золотую звезду» бойцов ВС РФ
Мир
Коммунисты Молдавии устроили акцию протеста после изъятия агитационных листовок
Мир
Во Франции обвинили правительство Макрона в уничтожающей страну политике

На первом энергоблоке АЭС «Аккую» начались работы перед его запуском

0
Фото: ТАСС/АО «Аккую Нуклеар»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Перед пуском энергоблока № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, которая возводится по проекту «Росатома», начались полномасштабные работы. Об этом 9 октября сообщил глава совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко на Всемирном энергетическом конгрессе (EIF) в Стамбуле.

«Полномасштабные предпусковые и наладочные работы идут на первом энергоблоке, проводится проверка всех ключевых систем для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации», — цитирует его «РИА Новости».

Председатель «Аккую Нуклеар» подчеркнул, что строительство трех оставшихся блоков АЭС идет полным ходом. По его словам, на площадке задействовано свыше 34 тыс. человек.

«До 2035 года нам нужно построить 17 блоков АЭС»
Глава «Росатома» Алексей Лихачев — о ликвидации полигона «Красный Бор», новых объектах и контрактах за рубежом

В понедельник, 7 октября, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия изучает возможность строительства второй АЭС в Турции на площадке «Синоп» и готовит оптимальные решения по данному проекту. Также Новак рассказал, что в настоящий момент изучаются возможности реализации объектов энергетики в Индонезии.

До этого, 23 сентября, на АЭС «Аккую» установили купол наружной защитной оболочки, являющийся важным элементом безопасности. После бетонирования толщина стен защитного купола составит 1,5 м. Также станция оснащена внутренней оболочкой, служащей опорой для трубопроводов и полярного крана.

7 июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» состоится в 2025 году. 23 апреля «Росатом» провел церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой АЭС. Тогда в компании уточнили, что на заводе ведутся работы по изготовлению ключевого оборудования для четвертого энергоблока. Также в апреле на блоке № 1 АЭС «Аккую» запустили полномасштабные пусконаладочные работы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024