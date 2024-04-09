Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции

На блоке № 1 атомной электростанции (АЭС) «Акуую» в Турции запустили полномасштабные пусконаладочные работы. С ходом работ ознакомился генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, посетивший площадку сооружения атомной электростанции с рабочим визитом.

Делегация руководителей «Росатома» во главе с Лихачевым сделала объезд строительной площадки, осмотрела объекты ядерного и турбинного острова энергоблока № 1 и береговые гидротехнические сооружения станции. По итогам объезда гендиректор ГК провел рабочее совещание с главой АО «Аккую Нуклеар» Анастасией Зотеевой и другими руководителями проекта, подробно обсудив основные аспекты его реализации.

«По ядерному острову работу идут в планах. В этом году мы полностью проверим все системы — и первый контур, и проведем гидравлические испытания, и выполним загрузку имитаторов топлива непосредственно в реактор. Мы делаем всё, чтобы в будущем году первый блок АЭС «Аккую» стал частью энергосистемы Турецкой Республики. На это направлены все наши силы и работа турецких компаний», — отметил Лихачев, добавив, что предприятия в Турции демонстрируют «большой профессионализм и такую же мобилизацию».

Пусконаладочные работы представляют собой заключительную стадию строительства энергоблока. В задачи пусконаладки входят настройка, контроль и испытания надежности и безопасности работы объекта, а также достижение проектных параметров систем и оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Специалисты, работающие на АЭС, успешно провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива. Завершается сооружение объектов химической водоочистки, системы подачи пара, тепловых коммуникаций, идет монтаж оборудования на насосной станции. Параллельно сдается вспомогательная инфраструктура, строятся общестанционные объекты.

На сегодняшний день также ведется монтаж перегрузочной машины, которая будет участвовать в загрузке и выгрузке топлива из реактора, а также сборка электродвигателей главных циркуляционных насосных агрегатов. В ближайшее время назначена ключевая операция по натяжению стальных канатов системы преднапряжения защитной оболочки, что повысит прочность и надежность здания реактора.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.

Первый энергоблок АЭС «Аккую» получил от властей Турции разрешение на ввод в эксплуатацию в декабре прошлого года. После этого в ночь на 30 января в Санкт-Петербурге по Неве переправили в Большой порт два сепаратора для АЭС «Аккую» в Турции, которую строит «Росатом». Чтобы такой огромный груз прошел по реке, использовали три ледокола, две баржи и два буксира, а в центре города развели мост. Сепараторы понадобятся для энергоблоков «Аккую».

Еще в октябре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что российская инженерная школа в сфере атомных объектов практически не имеет равных в мире. По его словам, «Росатом» строит в мире 22 энергоблока АЭС, в числе которых «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш и «Эль-Дабаа» в Египте.