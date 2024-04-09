Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Оренбургской области из-за наводнения эвакуировали 6,4 тыс. человек
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Мир
Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая
Мир
Минторг Турции ввел ограничения на экспорт в Израиль по 54 позициям товаров
Общество
В Курганскую область для ликвидации паводка отправились 50 спасателей из ЯНАО
Мир
В МИД Китая выразили надежду на скорейшее прекращение огня на Украине
Общество
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Мир
На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Львовской области
Армия
Десантно-штурмовые бригады сухопутных войск получат БМП-3
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
МИД назвал абсурдными обвинения Кишинева в адрес Москвы
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Общество
Росавиация дала рекомендации аэропортам по обслуживанию участников СВО
Авто
Дорожные камеры начали фиксировать стоянку на «островках»

Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции

0
Фото: «Росатом»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На блоке № 1 атомной электростанции (АЭС) «Акуую» в Турции запустили полномасштабные пусконаладочные работы. С ходом работ ознакомился генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, посетивший площадку сооружения атомной электростанции с рабочим визитом.

Делегация руководителей «Росатома» во главе с Лихачевым сделала объезд строительной площадки, осмотрела объекты ядерного и турбинного острова энергоблока № 1 и береговые гидротехнические сооружения станции. По итогам объезда гендиректор ГК провел рабочее совещание с главой АО «Аккую Нуклеар» Анастасией Зотеевой и другими руководителями проекта, подробно обсудив основные аспекты его реализации.

«По ядерному острову работу идут в планах. В этом году мы полностью проверим все системы — и первый контур, и проведем гидравлические испытания, и выполним загрузку имитаторов топлива непосредственно в реактор. Мы делаем всё, чтобы в будущем году первый блок АЭС «Аккую» стал частью энергосистемы Турецкой Республики. На это направлены все наши силы и работа турецких компаний», — отметил Лихачев, добавив, что предприятия в Турции демонстрируют «большой профессионализм и такую же мобилизацию».

Пусконаладочные работы представляют собой заключительную стадию строительства энергоблока. В задачи пусконаладки входят настройка, контроль и испытания надежности и безопасности работы объекта, а также достижение проектных параметров систем и оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Специалисты, работающие на АЭС, успешно провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива. Завершается сооружение объектов химической водоочистки, системы подачи пара, тепловых коммуникаций, идет монтаж оборудования на насосной станции. Параллельно сдается вспомогательная инфраструктура, строятся общестанционные объекты.

На сегодняшний день также ведется монтаж перегрузочной машины, которая будет участвовать в загрузке и выгрузке топлива из реактора, а также сборка электродвигателей главных циркуляционных насосных агрегатов. В ближайшее время назначена ключевая операция по натяжению стальных канатов системы преднапряжения защитной оболочки, что повысит прочность и надежность здания реактора.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.

В ресурсе событий: Россия поставила первую партию топлива на АЭС «Аккую»
Сколько денег станция сэкономит Турции и когда она запустится в полную силу

Первый энергоблок АЭС «Аккую» получил от властей Турции разрешение на ввод в эксплуатацию в декабре прошлого года. После этого в ночь на 30 января в Санкт-Петербурге по Неве переправили в Большой порт два сепаратора для АЭС «Аккую» в Турции, которую строит «Росатом». Чтобы такой огромный груз прошел по реке, использовали три ледокола, две баржи и два буксира, а в центре города развели мост. Сепараторы понадобятся для энергоблоков «Аккую».

Еще в октябре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что российская инженерная школа в сфере атомных объектов практически не имеет равных в мире. По его словам, «Росатом» строит в мире 22 энергоблока АЭС, в числе которых «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш и «Эль-Дабаа» в Египте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024