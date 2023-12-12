Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции получил от местных властей разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом 12 декабря сообщила госкорпорация «Росатом» в Telegram.
«Решение агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС и готовы двигаться дальше. Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — заявила генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.
Следующим этапом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, что позволит загрузить его ядерным топливом и начать предпусковые контрольные операции. Специалисты предприятия «Аккую Нуклеар» ведут разработку необходимой документации для подачи заявки.
11 октября президент РФ Владимир Путин указал на то, что российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, а практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты «Росатома» одновременно строят за рубежом 22 энергоблока АЭС, что составляет около 80% мирового рынка. В их числе он назвал АЭС «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте.
Ранее, 27 сентября, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев вместе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром проинспектировал ход возведения АЭС «Аккую». По словам главы «Росатома», АЭС возводится по графику, расписанному по дням и неделям на этот и будущий год. Он отметил, что в 2023 году планируется завершить общие строительные работы и перейти к пусконаладочным. В следующем — уже готовить ядерный реактор к работе.
27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента за строительство АЭС «Аккую». Турецкий лидер подчеркнул, что республика с задержкой в 60 лет присоединяется «к клубу ядерных держав» мира.
Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.