Реклама
Прямой эфир
Общество
В Красноярском крае пропали две воспитанницы детского дома
Мир
Пушков указал на напыщенность слов начальника генштаба Чехии о конфликте с РФ
Мир
Семь человек пострадали при пожаре в Новой Москве
Общество
Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте 12 декабря
Общество
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Авто
В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя
Мир
ЦАХАЛ начала штурм больницы и лагеря беженцев в Дженине
Мир
В Киеве заявили о неоправданных надеждах на контрнаступление ВСУ
Общество
В Москве восстановили выдачу прав и регистрацию авто после сбоя
Мир
Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Общество
Обыски прошли у сотрудников администрации Василеостровского района Петербурга
Авто
У российских дилеров произошло затоваривание китайскими автомобилями
Происшествия
Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
Мир
В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева
Мир
Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана на внеочередных выборах

Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию

0
Фото: Telegram/rosatomru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции получил от местных властей разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом 12 декабря сообщила госкорпорация «Росатом» в Telegram.

«Решение агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС и готовы двигаться дальше. Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — заявила генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

Следующим этапом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, что позволит загрузить его ядерным топливом и начать предпусковые контрольные операции. Специалисты предприятия «Аккую Нуклеар» ведут разработку необходимой документации для подачи заявки.

В ресурсе событий: Россия поставила первую партию топлива на АЭС «Аккую»
Сколько денег станция сэкономит Турции и когда она запустится в полную силу

11 октября президент РФ Владимир Путин указал на то, что российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, а практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты «Росатома» одновременно строят за рубежом 22 энергоблока АЭС, что составляет около 80% мирового рынка. В их числе он назвал АЭС «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте.

Ранее, 27 сентября, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев вместе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром проинспектировал ход возведения АЭС «Аккую». По словам главы «Росатома», АЭС возводится по графику, расписанному по дням и неделям на этот и будущий год. Он отметил, что в 2023 году планируется завершить общие строительные работы и перейти к пусконаладочным. В следующем — уже готовить ядерный реактор к работе.

27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента за строительство АЭС «Аккую». Турецкий лидер подчеркнул, что республика с задержкой в 60 лет присоединяется «к клубу ядерных держав» мира.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023