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Глава «Росатома» проинспектировал ход строительства АЭС «Аккую» в Турции

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Фото: РЕН ТВ
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Глава компании «Росатом» Алексей Лихачев 27 сентября вместе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром проинспектировал ход возведения атомной электростанции «Аккую».

Лихачеву и Байрактару доложили о ходе работ. По словам главы «Росатома», АЭС возводится по графику, расписанному по дням и неделям на этот и будущий год. По словам главы «Росатома», в этом году планируется завершить общестроительные работы и перейти к пусконаладочным. В следующем — уже готовить ядерный реактор к работе.

«В течение следующего года [планируется] произвести все необходимые сложные процедуры, связанные с подготовкой всей станции, и особенно ядерного острова, к штатной работе», — сказал он.

Согласно плану, уже в 2024 году станция «Аккую» будет вырабатывать электроэнергию в тестовом режиме. После запуска на полную мощность она будет обеспечивать Турцию 10% необходимого ей электричества.

АЭС возводится по модели «Строй — владей — эксплуатируй». После запуска станция будет в собственности РФ, Турция будет покупать электричество.

Построим вот «Аккую»: что даст России первая АЭС в Турции
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили строительство предпоследнего энергоблока атомной электростанции

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции. Тогда Лихачев после разрешения президента России Владимира Путина передал минэнерго Турции соответствующий сертификат.

Ранее в тот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента за строительство АЭС «Аккую». Турецкий лидер подчеркнул, что Турция, хоть и с задержкой в 60 лет, присоединяется «к клубу ядерных держав» мира.

Тогда же генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, общаясь с корреспондентом «Известий» перед началом церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую», назвал ее одной из самых безопасных в мире. Кроме того, он восхитился дизайном АЭС, отметив его оригинальность, а также то, что дизайн «совмещает в себе художественные элементы, при этом сохраняя свой мощный энергетический потенциал».

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год.

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