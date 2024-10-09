Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили американский ученый Дэвид Бейкер и британские исследователи Джон Джампер и Дэмис Хассабис. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба премии.

«Королевская Шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2024 года: одну половину Дэвиду Бейкеру «за вычислительный дизайн белков», а другую половину совместно Демису Хассабису и Джону М. Джамперу «за предсказание структуры белков», — говорится в публикации официального аккаунта мероприятия в X (бывш. Twitter).

Отмечается, что эти открытия несут в себе огромный потенциал, потому что белки «контролируют и управляют всеми химическими реакциями, которые вместе являются основой жизни».

Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физике-2024 получили американский ученый Джон Хопфилд и британский ученый Джеффри Хинтон «за фундаментальные открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».

Ранее, 7 октября, сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Награда была им присвоена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.