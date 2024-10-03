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Востоковед оценил боеспособность «Хезболлы» после ликвидации руководства

Востоковед Тарасов: «Хезболла» осталась боеспособной после ликвидации руководства
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Радикальная шиитская группировка «Хезболла» осталась боеспособной после уничтожения ее руководства. Такое мнение политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал в четверг, 3 октября.

Он отметил, что после уничтожения руководства «Хезболлы» в Бейруте израильские и западные эксперты писали, что движение ослаблено, что оно потеряло боеспособность, но вчерашние боевые столкновения показали, что группировка боеспособна и выигрывает наземные сражения.

«Значит, у израильской армии прогулки, как по Газе, не получается. Конечно, израильская армия сильнее, они могут оккупировать Ливан в очередной раз, но они несут большие потери. Готовы ли они к этим потерям?» — сказал востоковед в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее в этот день сообщалось, что похороны убитого в результате авиаудара ВВС Израиля генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы пройдут в пятницу в мечети имама Хомейни в Тегеране, передает НСН.

Ранее в четверг стало известно, что высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал Насраллу о необходимости бежать из Ливана за несколько дней до того, как тот был убит в результате израильского удара, и теперь глубоко обеспокоен проникновением израильтян в высшие правительственные круги Тегерана, передает ИА «Регнум».

О ликвидации Насраллы 28 сентября заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Главу шиитского движения, а также командующего Южным фронтом Али Керхи и других командиров в «Хезболле» устранили накануне в ходе операции «Новый порядок». В тот же день шесть зданий рухнули после ударов Израиля по пригороду Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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