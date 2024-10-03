СМИ сообщили о дате и месте похорон лидера «Хезболлы» Насраллы

Похороны убитого в результате авиаудара ВВС Израиля генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы пройдут в пятницу в Тегеране. Об этом 3 октября сообщает агентство Irna.

«Пятничная молитва с церемонией поминовения знаменосца сопротивления, мученика Сайеда Хасана Насраллы пройдет в мечети имама Хомейни в Тегеране», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Уточняется, что церемония будет проходить в 11:30 по мск.

Ранее в этот день сообщалось, что высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал Насраллу о необходимости бежать из Ливана за несколько дней до того, как тот был убит в результате израильского удара, и теперь глубоко обеспокоен проникновением израильтян в высшие правительственные круги Тегерана.

О ликвидации Насраллы 28 сентября заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Главу шиитского движения, а также командующего Южным фронтом Али Керхи и других командиров в «Хезболле» устранили накануне в ходе операции «Новый порядок». В тот же день шесть зданий рухнули после ударов Израиля по пригороду Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.