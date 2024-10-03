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Заммэра Москвы Сергунина анонсировала программу в честь Всемирной недели космоса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Обширная программа мероприятий пройдет на ВДНХ в период с 4 по 11 октября в честь Всемирной недели космоса. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в центре «Космонавтика и авиация» и в интерактивном музейном комплексе «Буран» пройдут экскурсии, лекции, кинопоказ и викторина.

«Всего подготовлено больше 20 мероприятий. Москвичи и туристы познакомятся с работами Константина Циолковского и современными исследованиями, посмотрят документальный фильм и пообщаются с летчиком-космонавтом», — сообщила Сергунина.

В центре «Космонавтика и авиация» 4 октября проведут экскурсии «Всевидящее око науки», приуроченные к 67-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Там расскажут о применении орбитальной техники и роли спутников в повседневной жизни.

На следующий день состоится показ документального фильма «КИНО КОСМОС СССР. От фантазии к реальности». В центре сюжета — история создания в Советском Союзе тематических кинолент.
Несколько мероприятий состоится 6 октября. В частности, пройдет викторина «Ключ на старт», посвященная освоению просторов Вселенной. На встречах «Космос в объективе. Правда и вымысел в космическом кино» гости разберут самые популярные фильмы и выяснят, что из показанного правда, а что — нет.

Кроме того, будет организована лекция «Кометы — самые загадочные объекты Солнечной системы». Эксперты расскажут о последних научных данных о строении и физических свойствах комет.

На площадке комплекса «Буран» прочитают лекцию «50 фактов об астрономии, чтобы вы ею заинтересовались». Там же пройдет экскурсия, на которой расскажут, когда на ВДНХ впервые появились макеты космических аппаратов и в каких павильонах находились образцы орбитальной техники.

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