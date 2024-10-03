Новое кернохранилище «Роснефти» ввели в эксплуатацию

В Томске открылось новое, второе по счету кернохранилище научного института «Роснефти». Об этом сообщили в департаменте информации и рекламы нефтяной компании, отметив, что объект увеличит общий объем хранимого в корпоративных институтах керна на 25%, обеспечив научно-проектный блок резервными площадями минимум на 10 лет.



Керн представляет собой отобранный из недр образец горной породы цилиндрической формы. Анализ керна позволяет получить информацию о составе и характеристиках природных коллекторов, а также о свойствах нефти и газа. Кроме того, в ходе изучения керна можно получить данные о геологических процессах, происходивших на планете миллионы и миллиарды лет назад.



В томском институте «Роснефти» собрано более 150 км физических образцов горных пород, отобранных для изучения из нескольких тысяч скважин нефтегазовых месторождений в России. Современное здание для второго кернохранилища там построили в прошлом году. На двух площадках теперь можно разместить до 260 погонных километров породы.



Ученые томского института активно используют в работе цифровые технологии. Томский политехнический университет, который является вузом-партнером «Роснефти», по индивидуальному заказу разработал и изготовил уникальный микротомограф. Этот прибор с разрешением до 3 микрон позволяет исследовать поровое пространство и микротрещины в горной породе.



С помощью микротомографа создаются цифровые изображения керна. Работая с ними в специальных программах, ученые могут оставить только поровое пространство и смоделировать пути течения нефти и газа. Создание таких моделей повышает точность определения нефтенасыщенности пластов.



Как отметили в «Роснефти», новое оборудование существенно упрощает работу со сложными горными породами, например, трещиноватыми коллекторами. Они имеют неоднородную структуру и разную проницаемость, при том именно в таких коллекторах находится до 60 % мировых запасов нефти и газа.



Специалисты из корпоративного института рассчитали математическую модель, провели эксперименты на виртуальных образцах и изучили результаты на томографе. Данная цепочка исследований позволила определить наиболее эффективный полимер, который можно закачивать в конкретную горную породу, что позволит существенно повысить объем вытесненной из коллектора нефти, добавили в департаменте информации и рекламы «Роснефти».