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Адвокат сообщил о завершении расследования дела Шабутдинова

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Фото: ТАСС/«Ведомости»/Андрей Гордеев
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Расследование по делу в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, завершено. Об этом в четверг, 3 октября, «Известиям» сообщил адвокат обвиняемого Калой Ахильгов.

По словам адвоката, суд изучил более 150 томов уголовного дела.

Шабутдинов будет находится под арестом до 16 октября по решению Таганского районного суда Москвы.

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Мера направлена на борьбу с фейками

26 июля суд заочно избрал в отношении сообщника Шабутдинова, объявленного в розыск, Василия Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточнялось, что в отношении фигуранта вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении 92 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В августе следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером.

Ранее, в начале ноября 2023 года, Шабутдинова арестовали по обвинению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны и утверждал, что после прохождения обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

Также суд арестовал принадлежащее блогеру имущество и собственность его сообщника Алексеева. Общая стоимость активов составила 100 млн рублей.

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