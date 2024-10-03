Адвокат сообщил о завершении расследования дела Шабутдинова
Расследование по делу в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, завершено. Об этом в четверг, 3 октября, «Известиям» сообщил адвокат обвиняемого Калой Ахильгов.
По словам адвоката, суд изучил более 150 томов уголовного дела.
Шабутдинов будет находится под арестом до 16 октября по решению Таганского районного суда Москвы.
26 июля суд заочно избрал в отношении сообщника Шабутдинова, объявленного в розыск, Василия Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточнялось, что в отношении фигуранта вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении 92 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В августе следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером.
Ранее, в начале ноября 2023 года, Шабутдинова арестовали по обвинению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны и утверждал, что после прохождения обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.
Также суд арестовал принадлежащее блогеру имущество и собственность его сообщника Алексеева. Общая стоимость активов составила 100 млн рублей.